Обличчя "Dior": постраждала від вибуху авто у Києві є всесвітньо відомою моделлю – ЗМІ
Наразі жінка, котра отримала травми під час вибуху автівки, перебуває в операційній.
Жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям «Dior».
Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомила жінка, котра перебуває під лікарнею, приїхала дізнатись про стан потерпілої і погодилась надати коментар журналістам.
«Її звуть Наталія. Це всесвітньо відома модель. Вона була обличчям «Dior». Я не знаю, на якому вона зараз прізвищі. Не буду коментувати», - сказала вона журналістам.
На уточнююче запитання чи знає вона ім'я дитини, жінка відповіла: «Шість років хлопчику. Здається, звуть Антон».
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Вона також повідомила, що наразі жінка, котра отримала травми під час вибуху автівки, перебуває в операційній.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.
Внаслідок вибуху загинула одна людина.
«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Пізніше у поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу.
Поліція розслідує інцидент за статтею "умисне вбивство".
У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий в результаті вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.