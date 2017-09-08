Обличчя "Dior": постраждала від вибуху авто у Києві є всесвітньо відомою моделлю – ЗМІ

Жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям «Dior».

Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомила жінка, котра перебуває під лікарнею, приїхала дізнатись про стан потерпілої і погодилась надати коментар журналістам.

«Її звуть Наталія. Це всесвітньо відома модель. Вона була обличчям «Dior». Я не знаю, на якому вона зараз прізвищі. Не буду коментувати», - сказала вона журналістам.

На уточнююче запитання чи знає вона ім'я дитини, жінка відповіла: «Шість років хлопчику. Здається, звуть Антон».

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Вона також повідомила, що наразі жінка, котра отримала травми під час вибуху автівки, перебуває в операційній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.

Внаслідок вибуху загинула одна людина.

«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Пізніше у поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу.

Поліція розслідує інцидент за статтею "умисне вбивство".

У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий в результаті вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.