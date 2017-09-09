Вибух автівки на Бессарабці: всесвітньо відомій моделі загрожує ампутація ноги

Ампутація ноги жінці, яка постраждала внаслідок вибуху автівки на Бессарабці, не виключена. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив один з лікарів київської міської клінічної лікарні №17, де наразі перебуває жінка.

"На жаль, така можливість (ампутації ноги - Ред.) досі зберігається. Це мінно-вибухова травма. Там не тільки стегно. там пошкоджене і обличчя, і очі, і кінцівки, і скелетна травма, травма м'яких тканин. Постраждали внутрішні органи. Наразі давати прогнози неможливо. Вона знаходиться в операційній", - повідомив лікар.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.

Внаслідок вибуху загинула одна людина.

«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу.

Поліція розслідує інцидент за статтею "умисне вбивство".

У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий в результаті вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що постраждала внаслідок інциденту є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям «Dior».