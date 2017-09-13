Соцмережі тролять новий iPhone Х: "Ми заслужили не польоти на Марс, а розмовляючу 3D-каку"

Користувачі соцмереж продовжують обговорювати презентацію Apple і висміювати новий iPhone Х. В основному, людей бентежить ціна і веселять нові функції айфона.

Ми зробили айфон скляним, щоб ви прописалися в сервісних центрах і працювали тільки на заміну задньої кришки #AppleEvent — Олена Матросова (@allmatrosova) 12 вересня 2017 р.

iPhone X, який дізнається обличчя господаря не для нас, т. к. після п'янки навіть я себе в дзеркалі не впізнаю.#AppleEvent — Сірий Кардинал (@slevo4kin) 12 вересня 2017 р.

Че, як там iPhoneX, а? Замість чогось революційного я буду дивитися як панда повторює моє обурене обличчя. #AppleEvent#iPhone8pic.twitter.com/nBv08Sr1kP — Denis Skibitskiy (@DenisSkibitskiy) 12 вересня 2017 р.

У 2017 році ми не заслужили польоти на Марс або ліки від раку, а розмовляючу 3D-какашку #AppleEventpic.twitter.com/JQrS3txB4C — Олександр Сичов (@sychevbrain89) 12 вересня 2017 р.

Ілля хотів викинути пакет з "Ашана", на що я йому заперечив. Куди ж він покладе iPhone 8, коли його купить? Ілля пакет залишив. #AppleEvent — Дуккха (@PublicDukkha) September 12, 2017

Задовбали вже зі своїми Айфонами

Вони вже скрізь#AppleEventpic.twitter.com/mx1CxwugPC — Іра Пономаренко (@konfettka1803) September 12, 2017

#AppleEvent

Підкажіть де дістати гроші на речі типу iPhoneX, квиток в Корею і тд...pic.twitter.com/ArPEMijHAQ — ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍ (@NastyaNamy) September 12, 2017

подяка пацанам з Купертіно, нарешті-то твоя кохана поміститься в екран нового смартфона #AppleEvent#ПоясниЗаТренд — Сунь Хунь Давынь (@KhunSunDavun) September 12, 2017

Зараз би віддати 90к за анимирированную какаху.#AppleEvent — Tima Atmurzaev (@TimaAtmurzaev) September 12, 2017

Залишається пережити тонну жартів, що Арья Старк тепер може розблокувати будь айфон в Вестеросі з допомогою FaceID.#appleevent — Романова (@amor_araz) September 13, 2017

1865: у майбутньому ми будемо літати на автомобілях .

2017:#AppleEventpic.twitter.com/bidW4IQcx5 — GOLDER (@dontletmedoit) September 13, 2017

Нагадаємо, Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна в США, як і прогнозували, від 999 доларів.

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Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Не забули в компанії і про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку. Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.