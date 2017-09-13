Соцмережі тролять новий iPhone Х: "Ми заслужили не польоти на Марс, а розмовляючу 3D-каку"

16:09, 13 вересня 2017
Суспільство
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Весь світ обговорює презентацію Apple, яка пройшла 12 вересня, і ювілейний iPhone Х.

Його ціна в США, як і прогнозували, від 999 доларів / twitter.com

Користувачі соцмереж продовжують обговорювати презентацію Apple і висміювати новий iPhone Х. В основному, людей бентежить ціна і веселять нові функції айфона.

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Нагадаємо, Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна в США, як і прогнозували, від 999 доларів.

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Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Не забули в компанії і про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку. Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.

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Новина в сюжеті: Презентація нових iPhone
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