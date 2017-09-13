Соцмережі тролять новий iPhone Х: "Ми заслужили не польоти на Марс, а розмовляючу 3D-каку"
Весь світ обговорює презентацію Apple, яка пройшла 12 вересня, і ювілейний iPhone Х.
Користувачі соцмереж продовжують обговорювати презентацію Apple і висміювати новий iPhone Х. В основному, людей бентежить ціна і веселять нові функції айфона.
Ми зробили айфон скляним, щоб ви прописалися в сервісних центрах і працювали тільки на заміну задньої кришки #AppleEvent— Олена Матросова (@allmatrosova) 12 вересня 2017 р.
iPhone X, який дізнається обличчя господаря не для нас, т. к. після п'янки навіть я себе в дзеркалі не впізнаю.#AppleEvent— Сірий Кардинал (@slevo4kin) 12 вересня 2017 р.
Коли намагаєшся розблокувати iPhone X хлопця #iPhoneX#appleeventpic.twitter.com/bGP3EYyzEw— rasslabuxa (@rasslabuxa) 12 вересня 2017 р.
Разблокирую вкрадені айфони.— Бог Грому (@_gromm) 12 вересня 2017 р.
+380956527356#AppleEventpic.twitter.com/q6vRtqcdXf
Че, як там iPhoneX, а? Замість чогось революційного я буду дивитися як панда повторює моє обурене обличчя. #AppleEvent#iPhone8pic.twitter.com/nBv08Sr1kP— Denis Skibitskiy (@DenisSkibitskiy) 12 вересня 2017 р.
У 2017 році ми не заслужили польоти на Марс або ліки від раку, а розмовляючу 3D-какашку #AppleEventpic.twitter.com/JQrS3txB4C— Олександр Сичов (@sychevbrain89) 12 вересня 2017 р.
#AppleEvent— солодке макколли (@koreanspd) September 12, 2017
Я по життю: pic.twitter.com/9Jyg9LgHVg
Ілля хотів викинути пакет з "Ашана", на що я йому заперечив. Куди ж він покладе iPhone 8, коли його купить? Ілля пакет залишив. #AppleEvent— Дуккха (@PublicDukkha) September 12, 2017
Коротко про новому #iPhoneX#AppleEventpic.twitter.com/zKuwIZnZjT— Daria (@SonnyBerkowitz) September 12, 2017
Райдужний єдиноріг і какаха нано технології— f ۫۰ (@mead_raf) September 12, 2017
----#AppleEvent#iPhoneXpic.twitter.com/o9ZL2iVPyk
Задовбали вже зі своїми Айфонами— Іра Пономаренко (@konfettka1803) September 12, 2017
Вони вже скрізь#AppleEventpic.twitter.com/mx1CxwugPC
#AppleEvent— ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍ (@NastyaNamy) September 12, 2017
Підкажіть де дістати гроші на речі типу iPhoneX, квиток в Корею і тд...pic.twitter.com/ArPEMijHAQ
Коли побачив ціну на iPhone X #AppleEventpic.twitter.com/JeBrglkNR9— бэйм'joon's bd (@kk_baem) September 12, 2017
подяка пацанам з Купертіно, нарешті-то твоя кохана поміститься в екран нового смартфона #AppleEvent#ПоясниЗаТренд— Сунь Хунь Давынь (@KhunSunDavun) September 12, 2017
Зараз би віддати 90к за анимирированную какаху.#AppleEvent— Tima Atmurzaev (@TimaAtmurzaev) September 12, 2017
Залишається пережити тонну жартів, що Арья Старк тепер може розблокувати будь айфон в Вестеросі з допомогою FaceID.#appleevent— Романова (@amor_araz) September 13, 2017
Презентація IPhone 11. Без екрану.— Пабло Ван Гог (@FeelVanGogh) September 13, 2017
#AppleEventpic.twitter.com/nrkl57zYWq
1865: у майбутньому ми будемо літати на автомобілях .— GOLDER (@dontletmedoit) September 13, 2017
2017:#AppleEventpic.twitter.com/bidW4IQcx5
Нагадаємо, Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone і наступне оновлення iOS під номером 11. Серед головних новинок компанії - ювілейний новий iPhone X. Його ціна в США, як і прогнозували, від 999 доларів.
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Також Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Не забули в компанії і про лінійку своїх годинників. Так, Apple Watch Series 3 мають дві версії. Їх також оснастили можливістю мобільного зв'язку. Крім того, була представлена нова версія телеприставки Apple TV 4K, яка тепер підтримує HDR-формат.