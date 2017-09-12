Мобільний зв’зок та інтернет: Apple представила новий годинник (фото)

Apple Watch Series 3 оснастили можливістю мобільного зв’язку. Про це під час щорічної презентації нових продуктів компанії Apple повідомив COO Apple.Джефф Вільямс.

За словами Джефа, новий ґаджет також підтримує інтернет, крім того Siri у новому поколінні набагато швидша від своєї попередниці у 2-мо поколінні.

Також у Apple Watch повністю змінили додаток для фізичних навантажень, замірів пульсу та серцебиття.

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Apple Watch Series 3 мають дві версії.