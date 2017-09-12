Скляний корпус та найшвидший біонічний чіп: Apple презентувала новий iPhone 8 (фото)

Американська корпорація Apple представила нові смартфони лінійки iPhone 8 та iPhone 8 Plus. Презентація відбулась в в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, що отримав назву "театр Стіва Джобса".

Новий айфон 8 оснащений безрамковим OLED-дисплеєм із діагоналлю 5,8 дюйма. Внизу пристрою розташовується "функціональна область" з віртуальними кнопками. Новий айфон також оснастили найновішим біонічним чіпом.

Gonna say it now: This is not all we’re getting. IPhone 8 + 8 Plus can’t be all of it. 1 more thing must be the $1k iPhone X. #AppleEventpic.twitter.com/KITxpFBRuH — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) September 12, 2017

Основними кольорами айфона 8 будуть Silver, Spase Grey та Nude. Також новий смартфон має GPU - перший графічний процесор.

The iPhone 8 Plus has a two new sensors. #AppleEventpic.twitter.com/P5v1RxdwdN — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) September 12, 2017

Разом з тим, згідно з деякими даними, Apple до останнього не могла вирішити проблему з тим, де ж розмістити Touch ID і може і зовсім від нього відмовитися, замінивши іншим механізмом механізмом біометричної аутетификации, наприклад, сканером сітківки.

Ціна iPhone 8 стартує від 699 доларів США, а iPhone 8 Plus - від 799 доларів США.

Portrait Lighting will further improve Portrait Mode shots with pro-level-looking lighting you can adjust later. #AppleEventpic.twitter.com/jFCjoJsMAe — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) September 12, 2017

Камера iPhone 8 значно змінена. Фронтальна камера пристрою отримала більшу роздільну здатність. Камери також оснащені новими фільтрами кольорів та так званого білого шуму.