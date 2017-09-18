У Саакашвілі перед розглядом справи про "прорив" полетіли яйця (фото)

18:22, 18 вересня 2017
Суспільство
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За словами журналістки, одразу після прибуття в екс-главу Одеської ОДА полетіли яйця.

Саакашвілі зустрічали його прихильники і противники / фото twitter.com/OlesyaBida

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі приїхав у Мостиський райсуд Львівської області, де розглядається справа про перетин кордону ним та його прихильниками. У нього полетіли яйця, пише у своєму Twitter журналістка Олеся Біда.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України. 

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Теги: #Саакашвілі закидали яйцями#Прорив Саакашвілі в Україну