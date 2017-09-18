У Саакашвілі перед розглядом справи про "прорив" полетіли яйця (фото)

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі приїхав у Мостиський райсуд Львівської області, де розглядається справа про перетин кордону ним та його прихильниками. У нього полетіли яйця, пише у своєму Twitter журналістка Олеся Біда.

До Мостиського райсуду приїхав Міхеїл Саакашвілі. У нього полетіли яйця pic.twitter.com/8tAtUiz6vO — Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017

До Мостиського райсуду приїхала поліція pic.twitter.com/MIFnEySOJ6 — Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017

Жоден з прихильників Саакашвілі не коментує свою позицію pic.twitter.com/e6E4l4dhmR — Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.