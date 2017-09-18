У Саакашвілі перед розглядом справи про "прорив" полетіли яйця (фото)
За словами журналістки, одразу після прибуття в екс-главу Одеської ОДА полетіли яйця.
Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі приїхав у Мостиський райсуд Львівської області, де розглядається справа про перетин кордону ним та його прихильниками. У нього полетіли яйця, пише у своєму Twitter журналістка Олеся Біда.
До Мостиського райсуду приїхав Міхеїл Саакашвілі. У нього полетіли яйця pic.twitter.com/8tAtUiz6vO— Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017
До Мостиського райсуду приїхала поліція pic.twitter.com/MIFnEySOJ6— Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017
Жоден з прихильників Саакашвілі не коментує свою позицію pic.twitter.com/e6E4l4dhmR— Olesya (@OlesyaBida) September 18, 2017
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".
Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.
За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.