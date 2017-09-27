Наслідки пожежі під Калинівкою ліквідовують близько 700 військових

Близько 700 військовослужбовців Збройних сил України залучені до ліквідації пожежі та її наслідків на складі боєприпасів, який розташований поблизу Калинівки Вінницької області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

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«Загалом до ліквідації пожежі у Калинівці залучено близько 700 військовослужбовців Збройних сил України із підрозділів Повітряних сил, Військової служби правопорядку та Високомобільних десантних військ», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що з техніки залучено 4 пожежних танки. В резерві перебуває додаткова техніка, яка в разі потреби буде задіяна до гасіння пожежі.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано. Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.

Президент України Петро Порошенко через вибухи на складі боєприпасів вирішив скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та керівників силових відомств.

Начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що 70% території арсеналу не ушкоджено пожежею та вибухами, а інформація про перевантаженість арсеналу не відповідає дійсності.