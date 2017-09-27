Вибухи на складі боєприпасів під Вінницею припинилися - авіація гасить пожежу

Станом на 15.00 вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Це хороша ознака, хоча загроза нових детонацій зберігається. Тепер ніщо не заважає швидко провести детальний огляд арсеналу й навколишніх сіл для виявлення постраждалих, та точно оцінити розмір збитків. Масштаби руйнувань зараз встановлюються", - йдеться у його повідомленні.

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Журналіст зазначив, що арсенал розташований у густонаселеному районі, зі щільною забудовою, впритул до передмістя Вінниці, й наслідки вибуху могли бути катастрофічними.

Також він додав, що, на щастя, жертв вдалося уникнути. Тепер, продовжив Бутусов, треба визначити, наскільки великі матеріальні втрати, руйнування та збитки.

У свою чергу, радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що у Калинівці працюють літаки ДСНС, скидають воду.

"Перші заходи вдалі, відсікають від вогнища ті відкриті майданчики, які цілі. Завантаження складу було в розмірі 57%. Хто й навіщо вкидав інфо про перевантаження складу - риторичне питання. Підземні сховища й укриття цілі. Частина відкритих майданчиків цілі", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.