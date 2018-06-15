Град з качине яйце: як на Житомирщині долають наслідки аномальної негоди (фоторепортаж)

У село Скраглівка Бердичівського району, яке найбільш постраждало від негоди, голова ОДА разом із журналістами прибули вранці. Тут вже чекали представники місцевої влади та місцеві жителі. Оточивши журналістів, селяни почали розповідати, який страшний град пройшов в ніч на 22 вересня, як він усіх налякав і якої завдав шкоди.

«Ще такого ми на віку своєму не бачили, спочатку йшов дощ, а потім величезні градини почали сипатися з неба, вони пробивали дахи, шибки, шкодили городину», - казали селяни.

Голова Житомирської облдержадміністрації також привіз у Бердичівський район й перший вантаж допомоги від ОДА – більше тисячі листів шиферу для відновлення пошкоджених дахів.

«Ми не кидаємо своїх у біді, цю проблему будемо вирішувати разом. Це – надзвичайна ситуація, її ми маємо вирішувати спільно. За три дні після стихійного граду ми зібрали дані про потреби району, за день знайшли матеріали і ще за добу завезли їх на склад. А сьогодні, ви бачите, привезли більше тисячі листів шиферу», - розповів керівник ОДА журналістам, додавши, що проблему також вирішують і на місцевому рівні — у двох школах вже замінили дах, а ремонтні бригади працюють і на інших об'єктах.

За словами голови Бердичівської райдержадміністрації Едуарда Томашевського, який приїхав у Скраглівку разом з Гундичем, першу допомогу у районі отримають ті населені пункти, які найбільше постраждали від негоди. Окрім Скраглівки, це такі села, як Гришківці, Райки, Швайківка та інші.

У самій же Скраглівці під час негоди уціліли лише декілька будинків.

За словами Томашевського, також продовжується робота з визначення обсягу ресурсів, необхідних для подолання наслідків негоди.

«Одразу ж після негоди ми скликали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розглянула питання щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. Наразі приймаються заяви від населення щодо отримання допомоги на відновлення пошкоджених будівель, підраховується потреба у матеріалах і засобах на відновлення об’єктів соціальної сфери та необхідна сума коштів. Служби, які задіяні у ліквідації наслідків стихії, працюють у посиленому режимі»,- зазначив він.

Оскільки після граду у Бердичівському районі в окремих ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Бердичеві нібито значно подорожчав шифер, голова Житомирської облдержадміністрації повідомив, що вже доручив підлеглим провести відповідну перевірку. Наразі таких фактів не зафіксовано.

«Коли ситуація надзвичайна, то починають іноді щось придумувати. Ми перевірили, зараз немає спекуляцій на шифері. Я дав доручення , щоб був окремий торговельний майданчик, де виробники шиферу, хай навіть і з інших областей, реалізовуватимуть свою продукцію. Це унеможливить будь-які спекуляції», - розповів Гундич.

Він також сказав, що зараз уся Житомирська область допомагає Бердичівському району відновити пошкоджені градом будинки. «Перша тисяча листів шиферу вже надійшла до Бердичівського геріатричного пансіонату. Працюємо командно», - пояснив голова облдержадміністрації.

У Скраглівці першочергово ремонтують дахи у соціальних закладах. Бригади робітників також замінюють шифер тим постраждалим, хто самостійно не може це зробити - одиноким людям похилого віку та непрацездатним, багатодітним родинам та малозабезпеченим.

Як розказав УНІАН Скраглівський сільський голова Олександр Рубан, після негоди від жителів села надійшло більше 500 заяв про пошкодження покрівель приватних домоволодінь. За його словами, у селі утворили спеціальну комісію, яка займається цим питанням, було зроблено обхід осель та визначено масштаби збитків.

Одна з жительок Скраглівки Марія Янкова розповіла УНІАН, що негода пошкодила майже весь дах у її будинку і потрібно чимало шиферу, який вона не може придбати на невеличку пенсію, тому сподівається лише на допомогу влади. «Я протягом життя, відколи живу такого не бачила, я так боялася, бо був град більший за куряче яйце, як те каміння», - розповідає жінка.

Негода не обійшла і місто Бердичів. У Бердичівській міській раді повідомили, що жителі міста звертаються із чисельними заявами на отримання допомоги. Також град пошкодив безліч автівок, які тепер доводиться ремонтувати: побиті вікна, криші, капоти, та інше.

За даними голови ОДА Гундича, станом на ранок 28 вересня, збитки від стихії у Бердичівському районі оцінили у більш як 44 млн грн. На місці таких коштів немає, є лише невеличка частина, тому керівництво області вирішило звернутися за допомогою до уряду. При цьому голова облдержадміністрації підкреслив, що головна увага керівництва держави зараз зосереджена на подоланні надзвичайної ситуації поблизу Калинівки Вінницької області, де вибухнули військові склади з боєприпасами, тому місцева влада з розумінням ставиться до цього питання.

«Ви знаєте, яка зараз ситуація на Вінниччині, і, ясна річ, зараз уся допомога йде туди, однак я сподіваюся, що і Бердичівщину не забудуть», - сказав він кореспондентові УНІАН, додавши, що Житомирщина теж збиратиме допомогу для постраждалих жителів Калинівки.

«І ми будемо збирати допомогу для Калинівки, думаю, що там буде та ж проблематика, що і тут: шифер, скло та інше», - зазначив Гундич.

Нагадаємо, у Бердичеві після аномального граду в ніч на 22 вересня оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель майже 2 тис. приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру.

Зоя Юхимчук