У Радомишльському районі перепоховали останки 65 вояків, загиблих у Другій світовій війні

Зранку середи, 11 жовтня, у селі Раковичі Радомишльського району Житомирщини біля Пам’ятника невідомому воїну почали збиратися люди. Прибули: заступник голови СБУ Вадим Поярков, ректор Національної академії СБУ Сергій Кудінов, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, начальник Управління СБУ у Житомирській області Віктор Панасюк, влада села і району, школярі, селяни, а також курсанти Національної академії СБУ; духовенство та журналісти. Вони стали учасниками мітингу-реквієму на честь захоронення невідомих вояків, які билися з фашистами у 1941-му, а потім - у 1943-му.

...Раковичі були одним з форпостів легендарного Рубежу мужності військ Першого Українського фронту, що проходив лінією «Овруч - Чоповичі - Радомишль - Брусилів - Корнин – Попільня». Прагнучи повернути відвойований радянськими військами Київ, у листопаді-грудні 1943 року гітлерівці сконцентрували на цьому напрямку значні військові сили. Тут зосередилося не менше угруповань, важкого озброєння і техніки, ніж їх було на Курській Дузі, тому і втрат оборонці зазнали величезних. За повоєнним реєстром, на території Раковицької сільради загинуло 2 тис. 66 бійців, які виганяли нацистів з окупованої ними землі. Проте, ця цифра з роками зазнає нових і нових коректив. І раніше на місцях кровопролитних боїв пошуковці знаходили останки воїнів, У ті важкі роки багатьох не поховали по-християнськи, декого після вибухів засипало землею чи то на позиціях, чи то в окопах. Кого знаходили, ховали біля Братської могили і от до сьогодні тут було упокоєно 455 загиблих воїнів…

Протягом травня-червня цього року пошуковці та курсанти Національної академії СБУ знайшли останки ще 65 загиблих воїнів.

Перед учасниками заходу виступив заступник голови СБУ Вадим Поярков, який провів паралель між минулим і сучасним та згадав тих, хто і сьогодні боронить нашу державу на сході України.

«Україна заплатила занадто велику ціну за перемогу у Другій світовій війні. Війна прокотилася землями нашої країни двічі. Спочатку нашим воїнам довелося оборонятись, а потім визволяти її від окупантів. До грудня 1941 року територія нашої батьківщини була фактично повністю окупована. За словами істориків, українці вступили у Другу світову війну вже під час перших бойових дій - ліквідації Карпатської України. Трагедія українців полягала в тому, що їм, не маючи власної землі, довелося воювати у складі військ різних держав. Збройна боротьба за українську державу продовжувалася до початку 1960-го року, коли ще лунали останні постріли українських повстанців. В усіх цих протистояннях нашу країну розглядали як плацдарм, а народ - як дармовий ресурс. Звідси - і величезна кількість втрат. За статистикою, загинув кожен п'ятий українець. Саме тут, на Житомирщині, розгорнулися чи не найдраматичніші події. Радомишль став один із символів трагедії українського народу, він пережив на собі усе те, що відбулося за часів радянської влади: голодомор, нацистську окупацію. Лише під час визвольних боїв Першого Українського фронту у 1943 році на території Радомишльського району загинуло близько 18 тис. наших воїнів. Сьогодні завдяки роботі пошуковців, громадських організацій і просто небайдужих патріотів ми маємо можливість довести історичну правду та відновити справедливість» - сказав Поярков.

Заступник голови СБУ також зазначив, що вихованці Національної академії Служби Безпеки України долучилися до пошукової роботи.

«Загалом, за два роки співпраці з представниками Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну» курсанти віднайшли рештки 55 воїнів. На жаль, ці герої залишаться для нас безіменними, але ніхто не забутий. Також зараз вирішується питання щодо здійснення пошукових робіт повстанців ОУН-УПА. Прикро це усвідомлювати, але зараз минуле так само актуальне, як і сучасне. На сході України ведеться війна і парадоксальним є те, що сьогоднішніми окупантами є нащадки полеглих на наших землях російських солдат, які, можливо, є і в цих братських могилах», - розказав Поярков.

Він також висловив переконання в тому, що українці зуміють захистити свою країну від російського агресора.

Перед присутніми також виступив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

«Нажаль, ці 65 солдатів не були поховані по-людськи у свій час. Ця братська могила залишається рубцем на тілі нашої Житомирщини. Це місце - місце пам'яті людей, чиї нащадки, я сподіваюся, боронять нашу державу і сьогодні», - зазначив Гундич.

Заступник голови Радомишльської райдержадміністрації Світлана Ковальчук оголосила імена тих, хто брав безпосередню участь у пошукових роботах, пошуковців нагородили, а потім відбулася традиційна хвилина мовчання за загиблими.

Поминальну панахиду за загиблими воїнами відправив єпископ Житомирський і Овруцький Преосвященійший Владика Паїсій.

Після того, як учасники мітингу віддали шану загиблим у Другій світовій війні покладанням квітів до пам’ятника, військовослужбовці віддали військові почесті загиблим салютуванням.

Після мітингу, розповідаючи журналістам про хід пошукових робіт, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну» Юрій Зубко зауважив, що пошуки не припиняються і триватимуть надалі.

«Можу сказати напевно, що ми знайшли ще далеко не всіх загиблих і шукатимемо далі, нам допомагають місцеві жителі, хто ще пам'ятає ті часи, дуже допомагає раковицький сільський голова Олександр Марчук, який також є нашим пошуковцем та членом нашої організації», - каже Зубко.

«Нажаль, з усіх, кого ми знайшли, нікого так і не вдалося ідентифікувати «, - підсумував він.

Довідка. Біля села Осівці Брусилівського р-ну Житомирської області стоїть меморіал Рубежу мужності. На стелах є такий напис: «У грудні 1943 року війська 1-го Українського фронт в жорстоких 40-денних боях зупинили контрнаступ німецько-фашистських військ на рубежі Овруч, Коростень, Чоповичі, Малин, Радомишль, Ставище, Брусилів, Корнин, Попільня. План німців знову захопити Київ і вийти до Дніпра провалився. Цей рубіж увійшов в історію, як Рубіж мужності військ 1 Українського фронту. Тут, на цих полях, ТИСЯЧІ радянських воїнів віддали своє життя за визволення України. Вічна їм слава ! 24 грудня 1943 року від цього рубежу війська фронту перейшли в рішучий наступ, розгромили ударне угруповання військ противника і 31 грудня 1943 року визволили від фашистських загарбників м. Житомир, а 14 січня 1944 року - Житомирську область.»

Зоя Юхимчук