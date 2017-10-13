Скандал між Скрипіним та Wizz Air: журналіст, який обматюкав стюардесу, показав відео із літака

Український журналіст Роман Скрипін, який потрапив до мовного скандалу із Wizz Air, на своїй сторінці у Facebook показав відео зі стюардесою, яку він обматюкав на борту літака.

"Чеше українською. Не напружуючись. І капітан угорського літака теж. Поліцейський закриває камеру руками", - стверджує Скрипін.

"Wizz Air, де у нас тут чеська провідниця?" - звернувся журналіст до авіакомпанії.

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Також він попросив МВС провести службове розслідування цього інциденту, звернувшись у своєму пості до Арсена Авакова.

"Своєї провини я не знімаю. Так, я нецензурною лайкою пояснив стюардесі, хто вона така. Але не більше. Стільці по салону не літали. І де моя хамська поведінка, за яку скрутили руку до другого ступеню тяжкості тілесних ушкоджень?" - пише журналіст.

Як повідомлялося, журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською.

У компанії стверджували, що пасажир використав нецензурну лексику й вдався до ще більш агресивної поведінки, зайнявши одне з місць підвищеної комфортності й відмовившись заплатити за нього належний додатковий збір.

Згодом журналіст звинуватив авіакомпанію у брехні й стверджував, що стюардеса була українкою.