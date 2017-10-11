Обматюкав стюардесу із Чехії, сів на чуже місце й відмовився платити: Wizz Air відповіла на "*уй-скандал" зі Скрипіним

У компанії Wizz Air прокоментували інцидент із журналістом Романом Скрипіним на борту літака з Гамбурга до Києва, коли одна зі стюардес розмовляла англійською і не перейшла на його прохання на українську.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Wizz Air, під час посадки одна з бортпровідниць, громадянка Чехії, яка не володіє українською мовою, звернулася до Скрипіна англійською – однією з міжнародних мов, які використовуються на всіх рейсах.

"Оскільки бортпровідниця не звернулася до цього пасажира українською, він використав нецензурну лексику й вдався до ще більш агресивної поведінки, зайнявши одне з місць підвищеної комфортності й відмовившись заплатити за нього належний додатковий збір", - розповіли в авіакомпанії.

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У Wizz Air наголосили, що екіпаж компанії у цій ситуації діяв відповідно до встановлених правил поведінки, проявляючи розуміння й неодноразово просячи пасажира заспокоїтись.

"Ситуація загострилася, оскільки пасажир не реагував на прохання бортпровідників. Тому згідно з правилами безпеки Wizz Air, про цей випадок повідомили відповідним правоохоронним органам відразу після приземлення літака", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською.