Журналіст Скрипін влаштував скандал на борту літака через відмову стюардеси перейти на українську

Журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською.

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"Я летів оце з Гамбурга до Києва рейсом W6 7318. Стюардеса відмовилася обслуговувати мене українською. WTF? Галя звати, якщо не помиляюся. Поліцію вона викликала, але то інша історія", - розповів Скрипін.

У коментарях до посту журналіст додав, що після відмови перейти на українську, він "послав" стюардесу якнайдалі, використавши нецензурну лексику, а та викликала поліцію. Правоохоронці, за словами Скрипіна, склали на нього протокол.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Київська міська рада погодила правки до проекту рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині" та постановила друкувати меню в ресторанах державною мовою.