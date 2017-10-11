Журналіст Скрипін влаштував скандал на борту літака через відмову стюардеси перейти на українську
За відмову обслуговувати його українською Скрипін вдався до лайки на адресу стюардеси.
Журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською.
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"Я летів оце з Гамбурга до Києва рейсом W6 7318. Стюардеса відмовилася обслуговувати мене українською. WTF? Галя звати, якщо не помиляюся. Поліцію вона викликала, але то інша історія", - розповів Скрипін.
У коментарях до посту журналіст додав, що після відмови перейти на українську, він "послав" стюардесу якнайдалі, використавши нецензурну лексику, а та викликала поліцію. Правоохоронці, за словами Скрипіна, склали на нього протокол.
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