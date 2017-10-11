Продовження "*уй-скандалу": Скрипін звинуватив Wizz Air у брехні і стверджує, що стюардеса Галя - українка

Журналіст Роман Скрипін, який спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air через те, що одна зі стюардес не перейшла на його прохання на українську, звинуватив авіакомпанію у брехні і продовжує стверджувати, що стюардеса була українкою. Про це він написав у Facebook.

У Wizz Air в свою чергу заявили, що під час посадки одна з бортпровідниць, громадянка Чехії, яка не володіє українською мовою, звернулася до Скрипіна англійською.

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"Не було ніякої чешки. Розберіться, хто у вас стюарди й стюардеси. На нашому борті був стюард угорець. А всі решта - українці. Стюардеса прекрасно могла говорити державною мовою, але по хамськи відмовилася надавати послуги мовою країни, в яку доправляла рейс. Звати її Галина. Так було написано на бейджі. Ніяких чешок на борту помічено не було. А якби й було, то я б зміг з нею поговорити чеською", - написав журналіст.

Крім того він зазначив, що йому запропонували сісти в інший ряд, ніж той, що був зазначений в квитках, але потім почали постійно говорити що за це треба платити.

Як повідомлялося, журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською.

У компанії стверджували, що пасажир використав нецензурну лексику й вдався до ще більш агресивної поведінки, зайнявши одне з місць підвищеної комфортності й відмовившись заплатити за нього належний додатковий збір.