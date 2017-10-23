Непокарані багатії: топ-5 найрезонансніших VIP-ДТП останніх років (відео)

Днями у Харкові сталася трагічна ДТП. Позашляховик в'їхав у натовп людей, загинули 5 осіб. За кермом була 20-річна Олена – прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева. Її заарештували на 2 місяці, слідство триває.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.