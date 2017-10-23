"Моя машина вбила людей": наближений до родини Зайцевих розповів про зізнання винуватиці ДТП

Винуватиця страшної аварії в Харкові Олена Зайцева усвідомлює свою провину. Про це розповів близький знайомий родини Зайцевих, передає "Город Х".

Співрозмовник розповів, що відбувалося на місці трагедії в перші хвилини після ДТП, він знайомий з родиною Зайцевих близько 20 років.

Він заявив, що коли водійку «Лексуса» відвезли на експертизи, через кілька годин туди прийшли активісти і вимагали перездати кров і сечу в їх присутності. Спостерігати за перездачею допустили двох дівчат-активісток.

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«А потім Олену забрали в СІЗО. Не дозволили навіть, щоб мати їй прокладки передала, вибачте за інтимні подробиці. Тетяна з першого дня рвалася допомогти постраждалим, оплатити лікування. Але в лікарні поліцейські не підпускали їх до родичів постраждалих. Виглядає як відкуп? На покарання це вже ніяк не вплине, потрібно рятувати тих, кого ще можна. Звичайно, Таня в шоці. З одного боку - дочка, і її можна зрозуміти, будь-яка нормальна мати буде намагатися врятувати свою дитину. З іншого боку – загиблі люди і весь цей жах. Що вони планують? Нічого не планують, всі прекрасно розуміють, що Олена винна. Вона і сама твердить: моя машина вбила людей. Те, що вона буде відповідати за скоєне – ясно як білий день. Не зрозуміло інше: чому водій Туарега зовсім уникнув відповідальності? Зайцеви сподіваються на результати дорожньої експертизи, можливо, вона щось прояснить», - підсумував співрозмовник.

Під кінець розмови харків'янин додав, що вся сім'я Зайцевих, можливо, любить лихачити зайвий раз: мовляв, список дорожніх порушень «Лексуса», які пред'явили в суді, марно приписали Олені Зайцевій. Цією машиною, крім дівчини, користується і її мати, і наймолодший син Зайцева.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Вчора, 20 жовтня, суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом».

За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.