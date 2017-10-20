У прокуратурі уточнили, який аналіз показав вживання опіатів Зайцевою

Аналіз сечі підозрюваної у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої показав, що вона вживала опіати. Йдеться саме про цю рідину, а не кров. Про це сказала прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик, передає "112 Україна".

"Адвокат каже про два аналізи крові, а зараз ми говоримо про різні аналізи. Експрес-аналіз крові не виявив (вмісту наркотичних речовин, - УНІАН.). У крові експрес-тест, але аналіз може виявити не всі. Це був аналіз тільки крові. А зараз ми отримали результати досліджень інших речовин", - сказала Дубовик.

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"Можу констатувати факт, що дослідження матеріалів дало нам результат - факт вживання опіатів", - резюмувала вона.

Прес-секретар нагадала, що під час судового засідання прокурор запитав у підозрюваної, чи займалася вона самолікуванням, чи була на якійсь системі лікування, яку призначили лікарі, чи приймала вона якісь препарати; підозрювана чітко відповіла – ні.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна Олена Зайцева, підозрювана у скоєнні ДТП з п'ятьма загиблими в Харкові, перебувала під дією опіатів.

Увечері 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані і доставлені в лікарню.