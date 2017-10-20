Захист Зайцевої звинувачує в кривавій ДТП у Харкові водія Volkswagen

Адвокат підозрюваної Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що в смертельній аварії у Харкові винен водій Volkswagen Touareg, адже він зупинився за стоп-лінією й почав рухатися на жовтий сигнал світлофора, передає 112 Україна.

"Автомобіль Volkswagen Touareg перед початком руху на перехресті вулиць Сумської та провулку Мечникова перебував за стоп-лінією і в не дозволеному місці. Добре видно навіть не фахівцю те, що Touareg починав рух на жовтий заборонний сигнал світлофора. З цього приводу питання – чому на лаві підозрюваних перебуває Зайцева Олена?" - сказав адвокат.

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За її словами, об'єктивні дані щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку можна отримати лише з одного документа, який об'єктивно може свідчити про наявність вини цієї особи - це висновок судової автотехнічної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові доставили до суду 20-річну винуватця смертельного ДТП Олену Зайцеву.

18 жовтня в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. В результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.

Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.