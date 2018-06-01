Що робити з Нафтогазом – зробити банкрутом не можна рятувати

Рефрени прем`єра сусідньої держави і керівництва Газпрому про те, що Нафтогазу нічим платити за поставлений у травні російський газ, і постійні їх нагадування, що у НАКу на додачу немає грошей на закупівлю «зимового» газу в підземні сховища, звучать уже апокалиптично. Українські експерти (і серед них вже більше політиків, ніж економістів) пропонують рецепти «лікування» НАКу: від повної зміни менеджменту - до повної реструктуризації кампанії НАК Нафтогаз і його банкрутства. Як насправді йдуть справи Нафтогазу? Звідки узявся борг в 35 мільярдів гривень? Як НАК вибиратиметься з боргів? Чи потрібно реструктуризувати кампанію? І якщо потрібно, то як? Чи будуть її банкрутити? Про це УНІАН запитав у експертів. Іван Плачков, екс-міністр Міністр палива і енергетики: так, Газпром хвилюється, адже НАК - неплатоспроможний В історії НАКу в 2000 році вже було таке, що борг України за енергоресурси складав півтора мільярди гривень. Тоді, це було при уряді Ющенка, борг перерахували, скоротивши його до мільярда двохсот п`ятдесяти. І цей мільярд двісті п`ятдесят погашали за рахунок оплати транзиту протягом, здається, восьми-дев`яти років. Це виходила невелика сума, але все одно ми оплачували газ, вони оплачували транзит. А зараз не можна продавати послугу за транзит газу майбутніх років, оскільки у такому разі Укртрансгаз в майбутньому не одержить ні копійки і не буде джерела фінансування на утримання ГТС, особливо з урахуванням необхідності модернізації і реконструкції. І зрозуміло, що ситуація в НАКу погана. І зрозуміло, чому. Росіяни в два рази підняли ціну на газ. Пам`ятаєте, коли я був міністром, коли ми домовилися про ціну на газ у 95 доларів за кубометр (до нас була 50), то ми підняли тариф на транспортування з 1,09 до 1,6 доларів за прокачування тисячі кубів. А після цього уряд Януковича домовився про ціну спочатку 150 доларів без підвищення ціни за транзит, потім до 175 доларів з підвищенням ціни транзиту з 1,6 до 1,7, всього лише на одну десяту долара. І порівняйте ситуацію, якщо нам росіяни піднімали ціну з 50 до 95 за газ, так і ми за транзит підняли на 30 відсотків і практично компенсували різницю. І у нас були гроші для того, щоб платити за газ. А зараз, після укладення останніх газових контрактів ціни на газ підняли практично удвічі, а ціна на транзит не збільшилася. Тому з`явився дефіцит грошей в НАКу. І платити за газ, що постачається, неможливо, для цього в НАКу використовують бюджетні кошти, золотовалютні резерви. Це не секрет, НБУ дає кредити НАКу, НАК фактично платить з бюджету країни. А такого раніше ніколи не було. Єдине, що раніше робив уряд, - реструктуризувало податкові платежі. А щоб безпосередньо фінансувати і субсидувати структуру - це вперше в історії України. Звичайно, поганим є і те, що здійснюється неправильна, заплутана і неефективна тарифна політика з погляду ціни на газ для споживачів України.

Тому що у нас більше дванадцяти категорій споживачів, це привело до зниження рівнів платежів. І наступний момент: необхідно реструктуризувати сам Нафтогаз. У нього зараз великі витрати, в його структурі сотні непрофільних підприємств, які централізовано датуються. Укртрансгаз, Укртранснафта, Укргазвидобування і торговий дім «Газ України» повинні залишитися в структурі, хай це будуть окремі юрособи. А все інше: видавництва, колгоспи, банки, все це не потрібно НАКу. Щоб НАК почав ефективно працювати, його потрібно будувати точно так, як в Європі. Створити абсолютно чітку профільну кампанію, яка займається купівлею, транспортуванням і реалізацією енергоресурсів. Все. А то, он подивіться, є Укрнафта, а там стільки років не можуть збори провести і дивіденди виплатити. А зараз все потрібно розділити, зробити юрособами, щоб не було перехресного субсидування. НАК координуватиме окремі структури, складатиме баланси, реалізовуватиме стратегії. Хай це стосується, наприклад, збільшення об`ємів видобування і політики зі зменшення споживання.

Що стосується заявок Газпрому. Так, вони хвилюються. Газпром говорить: ви продали транзит 2010 року, далі продасте транзит до 2011 року? А на що ви житимете? Стає загрозою і транспортування газу до Європи. Компанія як така неплатоспроможна.

Звідки узявся борг НАКу? А давайте подивимося рівень зборів боргів. Ви чули, щоб НАК давав інформацію про рівень зборів? Скільки Київенерго винні НАКу? Більше мільярда гривень. А скільки інші підприємства по областях? Он, Володимир Триколіч (заступник голови правління Нафтогазу) подав у відставку. А чому? Говорити можуть все що завгодно про його зловживання. А він пішов, тому що розумна людина. Вже сьогодні спливає питання закачування газу в підземні сховища. Це потрібно робити зараз, тому що потім ми можемо не встигнути. Як тільки закінчується опалювальний сезон, то треба вже закачувати газ. Це тривалий процес. Це бажано робити в червні, липні, серпні. У жовтні закачування газу менше, тому що починається споживання газу в самій Росії. А Росія не може давати ресурс як для поточного споживання, так і для закачування. У будь-якому випадку, інформація щодо економіки, у тому числі і економіки НАКу закрита і суперечлива. Тому аналізувати складно і виникають побоювання, що наступний опалювальний сезон буде для нас складним.

Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос»: Газпром волає і метушиться. Газпром метушиться, волає і вустами і свого топ-менеджемента і російського керівництва вимагає від України оплати. Давайте розберемося, в чому справа. У Газпрому фінансова ситуація ахова. Їм не вистачає оборотних коштів. Минулого тижня російський монополіст обдер Мостенерго, де він є акціонером, узявши у борг 13,4 мільярда рублів. А якщо компанія починає обдирати фірми, в яких вона є акціонером, це індикатор того, що вона, м`яко кажучи, нестабільна. Чому Газпром так занервував з приводу НАКу? Формула ціни на 2009 рік передбачає, що ціна на газ, який купує НАК, щокварталу до кінця року знижуватиметься. Тобто, чим більше газу Газпром «впарить» Нафтогазу на цьому етапі, тим краще для російської кампанії, тому що ціна другого кварталу купівлі газу (271 долар) вища, ніж ціна купівлі в третьому і четвертому. НАК зволікає із закачуванням газу в підземні сховища, тому що ціна газу може впасти раза в півтора. Тому росіяни кажуть: беріть якнайшвидше в сховища 19,5 мільярдів кубів газу. І якби це було можливо, вони б нам його «впарили» ще в першому кварталі. Але зазвичай сезон закачування стартує в другому, впродовж третього кварталу. Дотиснути НАК – примусити купити газ дорожче і загнати в боргову кабалу. Ну, і запропонували вони прокредитувати - показали своєрідну приманку. Для нас взагалі є питанням, чи потрібно закачувати 19, 5 мільярдів кубометрів? І має стати аксіомою: ми повинні купити ту кількість газу, яку зможемо сплатити. І не створювати ефекту додаткової заборгованості для НАКу, він і так переобтяжений зобов`язаннями. А щоб Газпром картинно не волав до Брюсселя, мовляв, давайте разом рятувати Україну, то українська сторона може запропонувати європейським кампаніям купити газ у Газпрому і розмістити його на зберігання в українських підземних сховищах газу. Зрозуміло, під гарантії з боку Нафтогазу, що взимку вони зможуть безперешкодно узяти свій газ. Але звичайна практика повинна полягати в тому, що споживач сам купує собі необхідний запас ресурсу і визначає, коли ним можна скористатися.

35 мільярдів гривень НАКівського боргу - це борги, що накопичилися. Тут кожен зробив свій внесок. Що б там не говорили нафтогазівські чиновники, фінансова активність Нафтогазу є непрозорою навіть для органів держвлади, і аудит Рахункової палати це підтверджує. Серед накопичених боргів є борги 2007 року, коли НАК втратив внутрішній ринок газу. А його фактично захопив РУЕ і Укргазенерго. Таким чином, в структурі боргу є борги, що утворилися унаслідок господарської діяльності тандему компаній Росукренерго і Укргазенерго. Нагадаю, коли в 2007 році Укргазенерго одержав ринок промислових споживачів газу в Україні, то Нафтогаз при цьому втратив можливість одержувати дохід. Через покриття браку коштів НАК брав кредити, яким закривав потреби, які не зменшувалися. У 2008 році уряд Юлії Тимошенко, обмеживши Укргазенерго на внутрішньому ринку газу, повернула НАКу внутрішній ринок. Але за минулий рік НАК не встиг компенсувати те, що було відібране раніше. А в 2009 році ситуація знову змінилася. Посередників прибрали, але з`явилися незбалансовані по лінії «ціна на газ – тарифи на транспортування» контракти, які, власне кажучи, за рахунок асиметрії вбивають економіку НАКу.

НАК змушений витрачати значно більше на закупівлю газу і одержує в два рази менше доходів, тому що об`єм транзиту впав. Що стосується перспектив реструктуризації НАКу. Україна як учасник договору Європейської енергетичної хартії, провела розділення видобутку, транспортування і дистрибуції в нафтогазовому секторі. Але не до кінця. На сьогодні існують Укртранснафта, Укрнафта, Укртрансгаз, Газ України. Але всі ці кампанії існують в рамках корпоративної структури НАК Нафтогазу, яка все більше централізувалася. Але дочірні кампанії залишалися все більше з урізаними правами. І така централізація не допомагає, але посилює справи підприємств. Що тут говорити, якщо їх борги виросли? Можна, звичайно, звинувачувати погані контракти, але під контрактами ставив підпис НАК. Вони максимально централізували структуру компаній під те, щоб консолідувати в одних руках фінансові потоки. Але при цьому не відбулося оптимізації витрачання коштів. Тобто, як купували за завищеними цінами матеріально-технічні ресурси, так і купують. Як не мали дочірні кампанії права можливості визначати свою технічну політику і в повному об`ємі фінансувати виконання необхідного об`єму робіт з відновлення матеріально-технічного ресурсу (маю на увазі Укртрансгаз), так і не мають. Звідси і виникло звернення в ЄС з ідеєю модернізувати нашу ГТС. Адже транзитний тариф передбачає можливість отримання фінансових ресурсів під модернізацію ГТС. Але витрачалися вони не Укртрансгазом, а НАК Нафтогазом, що перетворився на структуру, яка паразитує на своїх дочірніх кампаніях. Дочірні кампанії існували до того, як з`явилася паразитарна надбудова НАК Нафтогазу в 1998 році. І вони можуть спокійно існувати і без НАК Нафтогазу. У 1998 році, коли НАК створювався, то мета його реорганізації була зовсім не власне реорганізація нафтогазової галузі для оптимізації з метою розвитку і здобичі. А метою було – консолідувати всі потоки в один кулак напередодні президентських виборів 1999 року. А потім це сподобалося і одержали легалізовану форму вилучення фінансових ресурсів з нафтогазової галузі.

І якби Верховна Рада була не як під час критичних днів, вони повинні були б узяти з НАКу звіт і подивитися, яка структура боргів, хто кому і за що винен. І ще з`ясувати: як ці борги вішалися на НАК, за якими офшорами розпихалися доходи через різні варіанти партнерства і співпраці.

НАК Нафтогаз: Банкрутство? Децентралізація? Не дочекаєтеся. Оскільки офіційні джерела НАКу зазвичай скупі на коментарі, у тому числі і на тему свого фінансового стану, УНІАН попросили прокоментувати на правах анонімності все сказане співробітника одного з департаментів НАК Нафтогазу.

- Заборгованість НАКу в найближчому періоді буде швидше за все рости, - сказали нам у НАКу, - Нафтогаз нарощує заборгованості через неплатежі, нерентабельність деяких видів бізнесу, в результаті, погіршується фінансово-економічний стан компанії, до якої додається і політична складова. В результаті дефіциту коштів на деякі види діяльності, припустімо, закачування газу в ПСГ, НАК вимушений робити через кредитування. Але всі розмови про термінове закачування газу в підземні сховища здаються мені надто політизованими. Це як у тому фільмі: «шеф, все пропало!». І хто сказав, що потрібно саме двадцять мільярдів кубів газу? Коли був Бойко, було було вісім - одинадцять мільярдів, і все працювало. В принципі - чим більше, тим краще з точки зору надійності роботи системи, але де розумна межа цієї надійності - питання дискусійне.

Але повертаючись до фінансового стану Нафтогазу. НАК завжди був соціально навантаженою кампанією. Промисловість з підвищеними цінами фактично завжди платила за низькі ціни на газ для населення. На сьогоднішній день промисловість скоротила споживання газу, а населення – ні. Що треба робити? - Відключати неплатників і підвищувати ціни на газ для населення і бюджетної сфери. Ні те, ні інше перед виборами і тим більше в кризових умовах ніхто робити не буде. Але хороша новина в тому, що ціна на транзит буде рости. Це передбачено діючим договором. Наскільки, це ще буде предметом переговорів. Припускаю, що ціна за транзит підвищуватиметься, як мінімум, в два рази. Зараз ми одержуємо два мільярди в рахунок транзиту, а одержуватимемо близько чотирьох, а за хороших умов може і до восьми. Що таке європейська ставка на транзит, це теж не зовсім зрозуміло, вона коливається 3,5 до 7 доларів. Так, що не все та безнадійно.

Що стосується закликів розукрупнення компанії. Знаєте, що відбувається в Європі з розукрупненими енергокомпаніями? Їх або сегменти ринку, що їм належать, поїдають більші. Як тільки ви виділите з НАКу Укртрансгаз, то через декілька років він буде під контролем Газпрому. Досвід британського енергетичного ринку підказує саме такий хід. Вони розукрупнили свою вертикально інтегровану компанію-оператора, виділили транспорт, видобування, допустили до газового ринку багато маленьких компаній-постачальників. Але зараз пішов зворотний процес, вони почали укрупнюватися і створювати регіональні вертикально-інтегровані системи. Що тоді потрібно робити з НАКом? - Зробити з нього нормальну ринкову структуру. Завершити акціонування, скинути баласт непрофільних активів і приватизовувати, продавши 20-30 відсотків акцій, що дозволить зберегти державний контроль. Підкреслю: приватизовувати не ГТС, це, до речі, не власність НАКу. ГТС, інфраструктуру, слід залишити державі. А НАК потрібно приватизовувати як управляючу компанію. Газпром же приватизований. Не на рівному місці німці так лобіюють Газпром, а тому що мають там пакет. Розкришити НАК на частини – віддати його в перспективі на поживу росіянам. НАК - сильний суб`єкт, його треба зберегти, думаю що уряд його банкрутства не допустить. Це безрозсудно з фінансово-економічної і політичної точки зору, та й просто з міркувань здорового глузду. Зробити НАК банкрутом – було б злочином.

Опитувала Маша Міщенко