У Медведчука звинуватили журналістів у "провокаціях" та пригрозили кримінальною відповідальністю

Адвокат Віктора Медведчука надіслав журналістам програми «Схеми» лист, у якому погрожує кримінальною відповідальністю у разі виходу в ефір програми з розслідування про його перельоти. Про це повідомляє редакція програми на сторінці в Facebook.

"Застерігають від кримінальної відповідальності у разі видачі розслідування про його перельоти в ефір нашої програми. Нагадаємо, саме під час зйомок цього матеріалу охоронці Медведчука здійснювали силове перешкоджання нашій знімальній групі", - йдеться в повідомленні.

Як передає Радіо Свобода, редакція програми «Схеми» відкидає звинувачення адвоката Віктора Медведчука, поширені у зв’язку з виходом розслідування «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука» і вважає їх такими, що не відповідають дійсності.

Лист від імені Ігоря Кириленка, адвоката, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір», редакція програми отримала за годину до виходу розслідування про Віктора Медведчука. У листі він назвав розслідування журналістів щодо перельотів політика до Росії «провокацією» та звинуватив їх у втручанні у приватне життя Віктора Медведчука і його родини.

Читайте такожОпубліковано відео нападу на журналістів, які знімали приліт Медведчука з Росії

«Згідно з діючим законодавством України, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про Медведчука В.В. можливе тільки за його особистої згоди на це. Отже, провокація журналістів «Радіо Свобода», підпадає під дію статті 182 Кримінального кодексу України («порушення недоторканності приватного життя»)», – йдеться у листі від адвоката.

У листі також зазначається, що «таке оприлюднення конфіденційних даних буде прямим та свідомим порушенням закону», а «причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України».

У редакції програми розслідувань всі ці звинувачення вважають безпідставними та такими, що мають на меті залякування. Редакція заявляє, що журналісти виконували свою законну професійну діяльність у громадському місці, про що неодноразово повідомляли охороні Медведчука та демонстрували посвідчення.

5 листопада в аеропорту «Київ» між знімальною групою та охоронцями Медведчука також виникло силове протистояння. Коли журналісти програми «Схеми» намагались знімати летовище, вони почали перешкоджати цьому, заблокувавши автомобіль знімальної групи.

Адвокат Медведчука повідомив, що «вже подано заяви до Національної поліції України та Генеральної прокуратури України про вчинення кримінального правопорушення».

Інформаційний запит Віктору Медведчуку «Схеми» надіслали напередодні ефіру. У ньому вони попросили прокоментувати дії його охоронців біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», а також пояснити, приватний чи офіційний характер мав його візит до російського міста Сочі 7 листопада та чи пов’язаний він із діяльністю Медведчука в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, і якщо так так, то з ким із представників російської влади він мав зустріч у Сочі.