Біля аеропорту "Київ" напали на журналістів, які знімали приліт Медведчука з Росії (фото)

У вівторок, 7 листопада, біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" люди у масках і балаклавах, які постійно охороняють прильоти й вильоти Віктора Медведчука, напали на знімальну групу програми "Схеми". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

Читайте такожСполучна ланка між Кремлем і Банковою: журналісти розповіли про "ренесанс" кума Путіна Медведчука

"Били ліктями, штовхали, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук. Наше авто з реєстратором заблокували, аби завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії та його вихід з терміналу", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня програма "Схеми" оприлюднила відео нападу на знімальну групу в ніч на 16 вересня поряд з ресторанним комплексом у Козині, де в цей час, за їхньою інформацією, святкував весілля син генерального прокурора.