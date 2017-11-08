Опубліковано відео нападу на журналістів, які знімали приліт Медведчука з Росії
Увечері 7 листопада охоронці Віктора Медведчука напали на знімальну групу програми "Схеми", сьогодні журналісти показали відео.
Програма журналістських розслідувань "Схеми" показала відео нападу охоронців лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука на журналістів біля аеропорту "Київ".
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"Протягом останніх тижнів охоронці Медведчука регулярно винаходили нові й нові методи, як перешкодити нашій зйомці. Наші журналісти та оператори продовжили виконувати свою роботу попри нахабну сплановану протидію", - йдеться у підписі до запису.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 листопада, біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" люди у масках і балаклавах, які постійно охороняють прильоти й вильоти Віктора Медведчука, напали на знімальну групу програми "Схеми".