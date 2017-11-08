Опубліковано відео нападу на журналістів, які знімали приліт Медведчука з Росії

Програма журналістських розслідувань "Схеми" показала відео нападу охоронців лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука на журналістів біля аеропорту "Київ".

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"Протягом останніх тижнів охоронці Медведчука регулярно винаходили нові й нові методи, як перешкодити нашій зйомці. Наші журналісти та оператори продовжили виконувати свою роботу попри нахабну сплановану протидію", - йдеться у підписі до запису.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 листопада, біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" люди у масках і балаклавах, які постійно охороняють прильоти й вильоти Віктора Медведчука, напали на знімальну групу програми "Схеми".