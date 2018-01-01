Юристку Ноздровську, яка вела справу про резонансну смертельну ДТП, знайшли мертвою
Ірина Ноздровська загадково зникла 29 грудня, сьогодні стало відомо, що вона загинула.
Юристку Ірину Ноздровську знайшли мертвою. "В боротьбі за правду загинула Ірина Ноздоровська", - написав на своїй сторінці у Facebook голова ГО "Націонал-патріотичний рух України" Михайло Ковальчук. Як повідомили активістам у поліції, тіло жінки знайшли у ріці у Київській області, проводяться слідчі дії.
Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП. Раніше вона стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії. У неї залишилася неповнолітня дочка.
Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатінскую. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді.
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27 грудня захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області майже добився його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд ухвалив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.
Як повідомляв УНІАН, Ноздровська востаннє виходила на зв'язок у п'ятницю, 29 грудня. Згодом було оголошено про її зникнення.