Юристку Ноздровську, яка вела справу про резонансну смертельну ДТП, знайшли мертвою

Юристку Ірину Ноздровську знайшли мертвою. "В боротьбі за правду загинула Ірина Ноздоровська", - написав на своїй сторінці у Facebook голова ГО "Націонал-патріотичний рух України" Михайло Ковальчук. Як повідомили активістам у поліції, тіло жінки знайшли у ріці у Київській області, проводяться слідчі дії.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП. Раніше вона стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії. У неї залишилася неповнолітня дочка.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатінскую. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді.

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27 грудня захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області майже добився його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд ухвалив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, Ноздровська востаннє виходила на зв'язок у п'ятницю, 29 грудня. Згодом було оголошено про її зникнення.