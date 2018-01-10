Аброськін: на тілі Ноздровської виявлені сліди ДНК Россошанського

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін заявляє, що на тілі вбитого адвоката Ірини Ноздровської були виявлені частинки ДНК підозрюваного Юрія Россошанського. Як передає кореспондент УНІАН, про це Аброськін повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Буквально вчора були отримані результати перших експертиз, їх було призначено більше 70», - заявив він.

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«Результати проведення експертизи ДНК: на потерпілій були виявлені частинки, які належать підозрюваному», - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того самого дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою в убивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.