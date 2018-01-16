Геращенко про вбивство Ноздровської: Россошанському могли допомогти ховати тіло

Член колегії Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко заявив, що слідство розглядає версію про те, що підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської Юрію Россошанському могли допомагати ховати тіло правозахисниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав журналістам, коментуючи інформацію про те, що у Россошанського міг бути спільник.

Геращенко нагадав, що слідство вже висунуло підозру Россошанському. «Він (Россошанський – УНІАН) не каже, що визнає свою провину. Він визнає, що він це зробив», - зауважив депутат.

Він додав, що між Россошанським та Ноздровською були неприязні стосунки близько двох років. «В цей час так сталося, що вони опинилися в одному місці. Можливо, в нього був спільник, який допомагав йому ховати труп пізніше. Слідство все це встановлює і встановить», - зазначив Геращенко.

На уточнююче запитання щодо можливого спільника Россошанського, Геращенко відповів, що у слідства є версія, що підозрюваному у вбивстві хтось міг допомагати переховувати тіло Ноздровської. «Але вбивство Ноздровської скоїв саме він шляхом нанесення їй ножових поранень. І він це визнає», - підкреслив депутат.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

14 cічня радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що у справі про вбивство Ноздровської можуть з'явитися нові підозрювані. «Слідство не завершено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того, як їм буде висунуто підозру», - зазначив Шкіряк.