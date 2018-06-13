Канонада під Донецьком: піротехніка сама собою не вибухає?

Навіть на армійських складах, де зберігаються речі набагато небезпечніші за салюти і феєрверки, не виконуються вимоги, які висуваються до зберігання піротехніки... Інспектори не помітили жодної небезпеки... У неділю в Ясинуватському районі Донецької області на землях Спартаківської сільради горіли піротехнічні склади. У двох одноповерхових будівлях ТОВ „Союз” зберігало 60 тонн всіляких феєрверків, салютів і петард. Нині від складів лишилася тільки купа обгорілого сміття. Ліквідувати пожежу МНС вдалося тільки у понеділок, але ще довго після цього рятувальники не могли підступитися до місця пригоди. Казали, надто вже там гаряче.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Люди відбулися важким переляком, ледь не на межі хронічного заїкання. За словами очевидців, перший вибух був настільки сильним, що в довколишніх будинках повилітали шибки.

Через розлітання піротехніки, що вибухала, на прилеглій території зайнялася суха трава. Пожежа пройшла 5 гектарами. На відстані 3 кілометрів від складу в садовому товаристві „Факел” згорів дачний дерев`яний будинок і пошкоджено вогнем покрівлю ще одного дачного будинку. За фактом вибухів порушено кримінальну справу.

Чутки, що бродять Донецьком Пожежа на піротехнічних складах у Донецькій області не на жарт налякала місцевих мешканців. Вибухи було чути навіть у Донецьку, і велика біло-чорна хмара, що з’явилася потому, породили низку чуток серед населення – від версії про падіння літака до здогадок про аварію на шахті ім. Засядька чи то вибух на Авдєєвському коксохімічному заводі.

“Живу в районі Засядька. Тільки пролунав другий вибух. Перший був 10 хвилин тому. Гриб був величезний. Зараз чорний дим несе в центр. Зачинили всі вікна – не знаємо що робити. ЗМІ мовчать. Може літак, може ще щось. Реально страшно”, - ділилася першими враженнями донеччанка на одному з регіональних форумів.

Або ще одне повідомлення з того самого сайту: “Ми щойно повернулися з парку кованих фігур. З неба летіли якісь жмути вовни, попелу і пилу. Коляску засипало, як і нас. Щойно мила всім голови. Жах. Засипано все. З неба такі шматки попелу летіли – з долоню.”

Коли все з’ясувалося, у донеччан виникла нова тема для розмов – кому ж належала вся ця піротехніка. Місцева преса видала версію, що нібито феєрверки призначалися для відкриття нового стадіону “Донбас-Арена”. Але у керівництві проекту заперечили таку інформацію, зауваживши, що святкові феєрверки ще в дорозі. Деякі донецькі ЗМІ називали власником піротехнічних складів ТОВ “Піродизайн” – донецьку компанію з організації салютів і феєрверків. Ми зателефонували в “Піродизайн”, але співробітниця компанії заперечила, що ясинуватські склади належать фірмі.

Згідно із ще однієї версією, піротехніка, що вибухнула, призначалася для святкування 140-річчя Донецька, яке місто відзначатиме 30 серпня.

Порохова діжка

УНІАН вирішив зв’язатися з деякими столичними кампаніями, чия діяльність безпосередньо пов’язана з продажем піротехніки, і з’ясувати, наскільки це ризикований бізнес і яким чином підприємці запобігають форс-мажорам, подібним до донецького.

- Виходячи з останніх подій у Донецькій області, ми бачимо, що найкраще зберігати піротехніку за містом, - розповідає УНІАН піротехнік Олександр. - Я щойно дивився відео звідти. Якщо за 2 км від складу розташовувалися найближчі будинки і в них повилітало скло, то що можна казати, якщо б це було десь у міській смузі за 100 м від житлових приміщень?

- Певний ризик є завжди. Але в разі виконання всіх правил безпеки цей бізнес більш-менш безпечний, - запевняє експерт з піротехніки, представник Торгового дому Ламакіна Володимир Фесенко. – По-перше, слід дотримуватися умов зберігання. У приміщенні не повинно бути легкозаймистих речовин на кшталт палива чи тюлевих тканин. Звісно, у нас є своя сигналізація і цілодобова охорона. Головна умова – склад повинен розташовуватися подалі від житлових приміщень. Наші склади розміщені далеко за Києвом. А в столицю ми перевозимо товар невеликими партіями. Хоча перевізний максимум – до 50 кг пороху заряду. Це може бути близько 3-4 тонн феєрверків і салютів.

Норми щодо зберігання, транспортування, продажу і в цілому поводження з піротехнікою регулюються в нашій країні спеціальними законодавчими актами, зокрема, “Тимчасовими правилами обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”. Там прописано все: починаючи від місткості складів і системи охорони, закінчуючи нормами освітлення, опалення, і навіть відстанню між складеною піротехнікою і висотою рядів. Приміром, склади повинні бути одноповерховими, не мати горищних, цокольних чи підвальних поверхів, бути облаштованими автоматичними установками пожежегасіння, плюс забезпечені первинним засобами пожежегасіння. Максимальна місткість складів для зберігання піротехнічних виробів не може перевищувати: склади постійного зберігання – не більше 200 тонн, склади тимчасового зберігання – не більше 100 тонн, видаткові склади – не більше 2 тонн. Допуск на склад має відбуватися за спеціальною перепусткою, а сам склад постійно перебувати під пильним оком охорони.

- Норми щодо ширини проходів, кількості дверей і вогнегасників - це все добре. Але в нашій країні ті закони і законодавчі акти, які написані нашими політиками, виконувати майже неможливо, - запевняє експерт Олександр. - Навіть воєнізовані склади, армійські, де зберігаються речі набагато небезпечніші за салюти і феєрверки, не захищені за всіма ДСТУ, які висуваються до піротехніки. А що тоді говорити звичайними підприємцям, які не мають такого ресурсу, який має армія?

Звісно, побудувати склад з дотриманням усіх вимог можливо. Але це невигідно підприємцям, бо виллється у копієчку. Експерти кажуть, що доведеться вкласти не одну сотню тисяч доларів, щоб мати піротехнічний склад, який би відповідав всім стандартам, адже витрати розпочнуться від купівлі земельної ділянки і до електрифікації будівлі.

- Міліція, пожежна, вибухова служба, багато структур контролюють склади і кожна висуває свої вимоги. Іноді ці вимоги майже нереально виконати в наших умовах, - зазначає піротехнік. - Приміром, з приводу опалення. Це теж проблема. Склад має опалюватися. Та опалювати його десь у полі щонайменше складно. Тому йде нехтування цими правилами.

І взагалі, самі феєрверки, салюти і ракети, за словами експертів, не такі вже й вибагливі щодо умов зберігання.

- Піротехніка в контейнерах пливе з Китаю. За цей час вона двадцять разів може намокнути або перемерзнути, якщо це відбувається взимку, - розповідає Олександр. - Тож коли вантаж приходить у порт, іноді коробки з феєрверками і салютами вологі і вкриті конденсатом через перепад температур. Але вони висихають і спокійно з’являються на полицях магазинів.

Взаємне окозамилювання та привід до займання

Нехтують правилами і самі контролюючі органи. Згідно із законом, продаж побутових піротехнічних засобів на ринках забороняється. За цим має слідкувати дозвільний відділ МВС. Один мій знайомий співробітник цього відділу розповів, що міліція на це просто закриває очі. Скажімо, прийшли вони з плановою перевіркою на ринок, конфіскували у продавців всю піротехніку. Наступного дня торгівці з’являються знов і продовжують свою справу до чергової перевірки. Та й у більшості магазинів салюти та феєрверки продаються з порушенням законодавства... Міліціянти кажуть, що дотриматися всіх прописаних правил неможливо.

Приміром, згідно з Тимчасовими правилами: “Дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів у підсобних приміщеннях торговельних підприємств у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізується, але не більше 500 кг, загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг”. Або ще цікавіше: “В штаті має бути співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піротехнічних виробів у навчальних закладах МВС, які мають затверджену програму підготовки, тематичний план та ліцензію на навчання фахівців з піротехніки або вибухотехніки”. Чи багато магазинів, де можна придбати феєрверки можуть похвалитися наявністю такого співробітника? До речі, всі працівники піротехнічних торгівельних закладів повинні проходити відповідний інструктаж.

Але, звісно, питання: навіщо прописувати норми і стандарти, які не виконуються і на які самі контролюючі органи закривають очі, - суто риторичне.

Втім експерти стверджують: сама собою піротехніка не може зайнятися. Навіть якщо термін зберігання вийшов, піротехнічні частинки просто розсипаються. Феєрверки і салюти ще залишаються придатними до використання, але вже не такими потужними.

- Я не знаю жодного випадку самозаймання піротехніки, - запевняє Олександр. - Якщо скинути бенгальські вогні хоч з десятого поверху, з ними нічого не трапиться. А якщо ви кинете ящик з ракетами, то ракетне паливо може детонувати. За кордоном були випадки, коли просто розвантажували фуру, впустили коробку з цими ракетами, стався вибух, і ракети стали хаотично розлітатися у різні боки. Залетіли на склад, пішла ланцюгова реакція... Якщо б розвантажували коробку з феєрверками, то цього б не сталося.

На момент перевірки – жодної небезпеки...

- У нас майже вся піротехніка китайського походження, починаючи від петард, якими торгують бабусі на ринках, і закінчуючи ліцензованою заводською піротехнікою, яка постачається не тільки в Україну і Росію, а й до США та Європи, - розповідає піротехнік Володимир Фесенко.

Загалом експерти кажуть, що до 80-90% всієї світової піротехніки виробляється у Китаї. Й за дивним збігом про небезпеку саме китайської піротехніки МНС попереджає українців напередодні кожного великого свята. Втім у ЧП на ясинуватських складах є ще один бік: за словами заступника начальника ГУ МНС в Донецькій області Ігоря Домбровського, феєрверки у двох будівлях, які не можна було не помітити у “чистому полі”, зберігалися... нелегально. «На момент перевірки ці склади були закриті», - заявив Домбровський в ефірі “5 каналу”.

Втім, відповідаючи на запитання, чи достатньою є відстань між складами, що вибухнули, і житловими будинками, представник МНС заявив дослівно таке: «Нормами не встановлюється така відстань, оскільки на цих складах зберігалися промислові товари суспільного споживання, вони ніякої небезпеки не становили на момент перевірки нашими службами...»

Анна Ященко