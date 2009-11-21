У Києві безробітний шантажував чиновників фальшивим посвідченням

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС в місті Києві та Управління державної охорони України затримали чоловіка, який за допомогою фальшивого посвідчення радника першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, шантажував підприємців і посадових осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, зазначивши, що «це не перший випадок, коли затримуються шахраї, що підробляють посвідчення відповідальних працівників Кабінету міністрів України для використання в корисливих діях або здирництві».

Водночас як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затримання відбулося вчора. Затриманий – безробітний житель однієї із східних областей України.

Наразі правоохоронці опитують свідків даних подій. Докладнішу інформацію з цього приводу в міліції пообіцяли надати пізніше.