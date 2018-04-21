Що таке Володимир Радченко?

В Україні з`явився ще один “силовий” віце-прем`єр-міністр. За призначення на цей пост Владимира Радченка сьогодні проголосував парламент. За словами новопризначеного чиновника, він збирається «координувати дії силових структур, ставити перед ними політичні завдання і створювати умови для їх виконання».

Введення нової урядової посади і саме призначення ми попросили прокоментувати політологів і народних депутатів, які займалися проблемами безпеки.

Дмитро Видрін, політолог:

РАДЧЕНКО - ПІДПОРА ЯНУКОВИЧУ?

Колись схожа посада вже була в системі центральної виконавчої влади. Вона свого часу створювалася під Марчука. І у мене таке враження, що взяли архіви, змахнули пил і реанімували посаду під людину, яка має зв`язки зі всіма силовиками, - не тільки всередині України, але й за кордоном. Посаду створили спеціально під Радченка. І він підсилить команду прем`єра. Ця посада підсилить вплив Кабміну на силові структури, оскільки за допомогою функції віце-прем`єра погоджуватиме і координуватиме позиції і СБУ, і Міністерства оборони, і МВС, і Генпрокуратури. Ця людина зможе впливати на весь силовий блок, незалежно від того, у чиїй політичній зоні відомство знаходиться.

Володимир Радченко - неконфліктна людина, але важко виключити ймовірність нових політичних конфліктів, оскільки це явне перетягування повноважень Президента у Кабмін.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій:

РАДЧЕНКО - НЕ ШУФРИЧ?

Введення нової посади - свідоцтво боротьби за силову бюрократію за контроль над силовими структурами і силовою елітою. Кабмін, прем`єр-міністр хочуть підсилити цей напрям, щоб через віце-прем`єрський пост налагодити канали комунікації і координації між усіма силовими структурами, які сьогодні знаходяться як у сфері впливу Президента, так і в сфері впливу інших політичних сил. Звичайно ж, це досить неприємний епізод на тлі позавчорашнього братання трьох гілок влади і заявлених намірів зібрати новий круглий стіл, підписати Універсал. І це вноситиме певну частку напруженості між Президентом і прем`єром, а також загострюватиме боротьбу за силовий ресурс. Інтрига полягає не стільки в загостренні боротьби за силову бюрократію, скільки в спробі Віктора Януковича встановити певний контроль над тими структурами, які формально знаходяться у сфері впливу партнерів по коаліції. Пост міністра внутрішніх справ відданий соціалістам, проте пост віце-прем`єра дає можливість частково нейтралізувати втрати Партії регіонів.

Інтрига в тому, що між партнерами по коаліції також йде латентна, прихована боротьба за контроль над силовими структурами. Звичайно, не потрібно утрирувати можливі результати призначення Владимира Радченка. Радченко - спокійна, врівноважена людина нерадикальних поглядів, навряд чи він стане фігурою, яка загострить конфлікт між основними групами впливу. Радченко - не Шуфрич, він у великій політиці і силових структурах з 1994 року, і важливо враховувати його досвід і контакти в колах діючих і відставних силових еліт. Не виключено, що у разі відкритих і кулуарних, силових і несилових загострень йому відводиться делікатна місія у налагодженні горизонтальних зв`язків у силових структурах. Можливо, йому доведеться намагатися «перетягти» на свій бік тих відставних або діючих силовиків, які ще не визначилися.

Георгій Крючков, народний депутат минулих скликань, колишній голова комітету з питань національної безпеки і оборони:

РАДЧЕНКО - ЦЕ МРІЯ?

Ще будучи головою комітету з питань національної безпеки і оборони, я, за підтримки всього комітету, неодноразово ставив питання про необхідність мати в структурі керівництва уряду посаду віце-прем`єра, який би займався питаннями обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю. Ця надзвичайно важлива проблема залишалася без системного управління з боку уряду. Наша пропозиція не знаходила підтримки впродовж усіх восьми років, поки я був у парламенті. В умовах нашої хронічної нестабільності ніхто не збирався віддати конкретній людині цю ділянку роботи.

На щастя, це питання вирішене. За умов нормальної роботи і нормальних взаємин у трикутнику Президент - парламент - уряд введення такої посади дозволило б системно займатися питаннями ВПК, вирішенням соціальних питань у силовому блоці, реформуванням силових структур.

Володимир Радченко один з найдосвідченіших фахівців у сфері безпеки. Йому не потрібен час, щоб увійти в роботу, він професіонал. Він людина серйозна, небагатослівна, послідовна, знає, де що лежить, і вміє вирішувати питання. Хай там що, але ніколи не виникало питання, що він у чомусь замішаний, до чогось причетний.

Чи буде він ефективним в умовах, коли триває протистояння, йде боротьба інститутів влади за контроль над силовою ділянкою? Це питання залишається відкритим. Про справжні мотиви призначення і чи узгоджене воно з Президентом, я не знаю. Якщо узгоджене, то це добре. Це потрібно для справи. Якщо не узгоджене, то, можливо, це продовження битви за вплив.

Кость Бондаренко, політолог:

РАДЧЕНКО - ЦЕ ЯДЕРНА БОМБА?

Радченко - це ядерна бомба. Колись Сталін небезпідставно вважав, що володіння ядерною зброєю - це засіб запобігти війні.

Після цього призначення війни з прем`єром втрачають будь-який сенс. Радченко дуже потужна фігура, за ним - володіння величезними об`ємами інформації, здатність вибудовувати схеми, прораховувати кроки. Такий фактор стримування, як силовики, які підкорялися Ющенку, тепер значно ослаблений. У деяких силових чиновників виникне ситуація фактично подвійного підпорядкування: Президентові і силовому віце-прем`єрові. І я не впевнений, що ситуація завжди вирішуватиметься на користь Ющенка.

Борис Андресюк, народний депутат минулого скликання:

РАДЧЕНКО - НОВЕ ДИХАННЯ ВПК?

Я підтримую введення цієї посади. Координація роботи силових структур необхідна. За старою Конституцією весь силовий блок «замикався» на Президентові. Сьогодні ситуація змінилася. Уряд формується парламентом. І зрозуміло, що якщо силові міністри є членами Кабінету міністрів, то й відповідальність, покладена на них, зросла. Відсутність такого віце-прем`єра, своєрідного куратора ВПК, стала причиною зниження нашого військово-промислового потенціалу. Ми живемо напрацюваннями радянських часів, бюджетне фінансування новітніх видів озброєння в глибокому занепаді, кошти на військові замовлення для Збройних Сил виділяються мізерні, замовлень на наші потужні підприємства немає. Введення посади підсилить координацію діяльності всього ВПК, допоможе якось розібратися з клубком проблем - від проектування озброєнь до розміщення замовлень на підприємствах. Можливо, це дасть поштовх розвитку ВПК і в перспективі зможе забезпечити надходження до бюджету. Хоч не хоч, а ми залишаємося в десятці великих виробників зброї. Так, що новий віце-прем`єр, можливо, зуміє підтримати реноме держави.

Маша Міщенко