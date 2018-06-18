Ван Дамм продемонстрував в УНІАН свою дівчину з Кривого Рогу

«Ми зробимо велике кіно в Україні. Я люблю Україну... Батьки Олени поводилися зі мною як з членом сім`ї... Я був одружений так багато разів...»

Голлівудська зірка Жан-Клод Ван Дамм знов у Києві. У листопаді 2009 року він прибув на український кінофестиваль “Молодість”, представивши українському глядачеві картину з нехитрою назвою “Ж.К.В.Д”. (Жан Клод Ван Дамм) про самого себе. Тоді ж він і заявив про свій намір зняти в Україні фільм. Відпочивши в українській столиці, він вирушив до Кривого Рогу, де провів пару днів в звичайній квартирі місцевих жителів (як він пізніше зізнався, в сім`ї своєї подруги Олени) і відвідав місцеву школу-інтернат для дітей сиріт у пошуках героя для майбутньої стрічки. Залишаючи Україну, він, як Карлсон (і Віктор Ющенко), пообіцяв повернутися. І дотримав свого слова.

На прес-конференцію в УНІАН Ван Дамм прибув, щоб розповісти про зйомки свого фільму “Башта”, в якому голлівудський актор не тільки зіграє головну роль, а й виступить режисером. Сценарій до фільму написали американці, але в роботі над проектом будуть задіяні українські актори, гримери, оператори та ін. Кастінгом акторів керуватиме сам Ван Дамм. Партнером актора і режисера у знімальному процесу виступив його український друг, голова Української федерації кінного спорту бізнесмен Олександр Онищенко, який супроводжував героя американських бойовиків і сьогодні.

Журналісти переважно ставили питання про майбутню стрічку. А ми вирішили поцікавитися позакінематографичним життям зірки.

– Що пов`язує вас Кривим Рогом, де в минулий свій приїзд ви прожили кілька днів в одній із сімей, і як голлівудському акторові умови мешкання в українській провінції?

– Я вперше прибув до України за запрошенням на кінофестиваль. Але багато років тому я зустрів Олександра (Онищенка. – Авт.) у Монако на Music Award. Відтоді ми стали дуже добрими друзями. Тоді про кінобізнес не йшлося. Після фестивалю ми знову зустрілися, він прийняв мене як велику кінозірку, поселив до одного з кращих готелів України. Ми почали говорити про кіно. Обговорювали бюджет майбутньої стрічки. Потім я запропонував залишити апартаменти в Києві. Я звичайний хлопець, як і він. Олександр починав з низів, перепробував багато занять, щоб досягти того, що має сьогодні. І я теж. Я був водієм таксі в Америці. Ми обидва знаємо різні умови життя.

У мене в Україні є дуже добра подруга на ім`я Олена. Вона живе в Кривому Розі. Це було класно. Їжа була номер один. Її батьки поводилися зі мною як з членом сім`ї. Я так добре почувався з цими людьми. Це було - як справжня сім`я для мене, який приїхав з Голлівуду і жив у квартирі в Кривому Розі.

Користуючись нагодою, Ван Дамм передав “великий поцілунок” мамі й татові Олени, помахавши рукою в об`єктиви телекамер з традиційною голлівудською усмішкою на обличчі.

– Коли весілля? – крикнув хтось із залу.

– Хтозна. Я був одружений так багато разів.

Докладніші розпитування про його відносини з Оленою з Кривого Рогу, Ван Дамм зупинив: “Це моє приватне життя. Це те саме, якщо я запитаю вас, скільки разів на тиждень ви займаєтеся коханням?”

Нещодавно Жан-Клода бачили в столичному італійському ресторані на презентації кліпу групи DVS, солістом якої є зять прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Шон Карр. Тому ми поцікавилися, які відносини у актора з сім`єю Карр - Тимошенко і з ким з відомих українців, окрім Олександра Онищенка, він ще встиг потоваришувати. Слухаючи перекладача, Ван Дамм схвально махав головою на знак того, що справді став гостем вечірки Каррів, але потім, пошептавшись з Оніщенко, вимовив перекладачеві:

– Скажіть пресі, що у мене немає ворогів. У мене тільки кілька друзів, не дуже багато. Знайти справжнього друга важко.

До речі, перекладач явно підвів голлівудську зірку. Не треба бути сильним знавцем англійської, щоб відрізнити 15 від 50. На запитання про бюджет майбутнього фільму, Ван Дамм відповів, що він буде 15-20 мільйонів доларів. І перекладач “видав” журналістам: 50-52 мільйони. Жан-Клод і сам зрозумів, що його супровід не сильний щодо англійської, тому перейшов на монолог з пресою.

– Я в цій країні, щоб знімати кіно. Будь ласка, не перекладайте. Я ще не можу говорити українською. А ви не можете говорити англійською так само добре, як я, - звернувся він до перекладача. - Ця людина займається бізнесом (показав на Онищенка, який сидів поряд). Не кінобізнесом. Він розуміє мій бізнес не дуже добре. Але він розуміє мене, кіно, він вкладає гроші в кіно. Ми настроєні оптимістично. Ми зробимо велике кіно в Україні. Я люблю Україну.

Актор зізнався, що закохався в Київ, хоча встиг побувати і в Одесі, і інших українських містах. Він навіть зібрався прикупити собі квартиру в українській столиці.

– Україна дуже близько від Бельгії, моєї батьківщини, – аргументував він. – У вас дуже симпатичні люди. Я кажу вам це не тому, що я зараз тут. Я був у багатьох країнах по всьому світу. І жінки у вашій країні дуже красиві, це правда. Найкрасивіші жінки живуть в Києві. Неймовірно! Обличчя, тіло, все дивовижно. Але не з цієї причини я купуватиму нерухомість у Києві (сміється).

Під час вибору майбутнього житла Ван Дамм пообіцяв радитися з Онищенком.

А ще днями голлівудський актор знявся в кліпі у української співачки Ірини Білик.

– Це було фантастично. Ми так повеселилися. Вона навчила мене танцювати.

Білик справила сильне враження на Ван Дамма, з`явившись якось на одному з спільних обідів на запрошення Онищенка у футболці з обличчям юного Ван Дамма.

– Скільки часу ви на сьогодні проводите в спортзалі? – наприкінці поцікавилася я.

– Зараз я дуже зайнятий. У мене канікули в усьому. Але я ще у формі, – сказав актор і на підтвердження своїх слів гордо задер футболку, продемонструвавши журналістам голий торс.

А виходячи з прес-залу, спрямував погляд на дівчину в натовпі, звернувшись до неї:

– Олено, йди сюди! Це Олена з Кривого Рогу, – радісно повідомив журналістам Ван Дамм.

Зніяковіла брюнетка підійшла, але все ж воліла триматися трохи віддалік, мабуть, дотримуючись відомої думки, що скромність дівчину прикрашає, нехай навіть це подруга Ван Дамма.

Анна Ященко