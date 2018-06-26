Чому «тримають» гривню і скільки насправді вже повинен коштувати долар

Чому «тримають» гривню і скільки насправді вже повинен коштувати долар

11:11, 21 квітня 2010
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Якщо ціни в Україні ростуть швидше, ніж у США і ЄС, то гривня зобов`язана девальвувати. Інакше, імпорту буде все більше, а нашим товаровиробникам буде все складніше продавати продукцію за кордоном...

Долар, гривняДосить цікаві оцінки озвучив недавно колишній в.о. міністра фінансів Ігор Уманський. «Слава Богу, що Нацбанк поки тримає курс. Він міг «зірватися» і почати зміцнювати гривню. Це була б колосальна помилка. Він наступив би на ті самі граблі, на які наступав не раз, - висловив свою думкупро валютно-курсову політику Уманський. - Сподіваюся, він не дасть гривні піти набагато нижче восьми, адже спекулятивний капітал рано чи пізно піде. Восени або на початку 2011 року, але піде».

Таким чином, екс-глава Мінфіну виступає проти ревальвації гривні, до чого зараз є передумови на валютному ринку, і одночасно критикує Нацбанк за попередні випадки посилення гривні до долара. Очевидно, мається на увазі миттєва ревальвація, проведена НБУ в квітні 2005 року (з 5,3 грн./дол. до 5,05 грн./дол.), і весінньо-літнє зміцнення гривні в 2008 році (з 5,05 грн./дол. до приблизно 4,7 грн./дол.).

Щодо небажання нинішньої влади зміцнювати національну валюту пан Уманський, схоже, вгадав. За інформацією від заступника міністра фінансів Тетяни Єфіменко, уряд планує на 2010 рік середньорічний курс на рівні 8,3 грн./дол. Отже, з урахуванням того, що зараз курс нижче 8 грн./долл., до кінця року курс має бути близько 8,7 грн./дол. Звичайно, коли почнеться падіння гривні, пролунають докори на адресу уряду Януковича-Азарова, що він, мов, девальвує національну валюту на догоду експортерам. Проте насправді - з економічної точки зору - гривні належало б бути навіть ще слабкішою, ніж вищенаведені значення курсів (середньорічного і на кінець року). При цьому можна приблизно порахувати, яким має бути цей курс на сьогодні, на кінець року і у віддаленіші періоди.

Але перш, ніж зробити такі розрахунки, пропонуємо трохи поміркувати і уявити собі для простоти наступну ситуацію! Припустімо, в світі є тільки дві країни – Україна і ще якась держава. Україна продає цій державі, припустімо, продукти харчування, а на виручену від експорту валюту купує за кордоном, нехай, одяг і побутову техніку.

Припустімо також, що в якомусь році валютний курс був рівний 1 – одна гривня коштувала одну грошову одиницю тієї країни. Проте через рік всі наші споживчі товари подорожчали на 10% (річна інфляція – 10%), а всі зарубіжні товари підвищилися в ціні в їх валюті всього на 2%, при цьому валютний курс залишився тим самим. Що відбудеться в такій ситуації?

Певна річ, жителям другої держави стане невигідно купувати українські продукти, що подорожчали на 10%, і вони охочіше купуватимуть продукти харчування власного виробництва, які подорожчали всього на 2%. В той же час, імпортні одяг і побутова техніка стануть значно дешевшими, ніж аналогічні товари українського виробництва, і українці, ясна річ, ще більше віддаватимуть їм перевагу. Отже, український експорт повинен скоротитися, а імпорт, навпаки, зрости. При цьому валюти від експорту буде не вистачати на збільшені потреби імпортерів.

А щоб не було ніякого перекосу в зовнішній торгівлі і на валютному ринку, потрібно всього лише ослабити гривню, зробивши курс 1,08 грн. за 1 грошову одиницю сусідньої держави.

Звичайно, в реальності все складніше. Торгує Україна з багатьма державами, а окрім споживчих товарів експортуються-імпортуются також неспоживчі товари і сировина – нафта, метали, зерно, промислове устаткування і т.д. Проте економічний принцип все одно повинен працювати: якщо ціни в Україні ростуть швидше, ніж у США і ЄС, то гривня зобов`язана девальвувати до долара і євро. Інакше, імпортні товари все сильніше заповнять полиці українських магазинів, а вітчизняним товаровиробникам буде все складніше продавати свою продукцію за кордоном.

Розумним же або оптимальним для України є валютний курс, при якому об`єм експорту товарів у грошовому еквіваленті рівний або, ще краще, трохи перевищує об`єм імпорту товарів. Є ще експорт та імпорт послуг, але для України левова частка експорту послуг складає транспортування російського газу своєю територією до Європи. Крім того, експорт послуг у грошовому еквіваленті набагато менше товарного експорту, тому експортом послуг при розрахунку можна нехтувати.

Тепер подивимося, коли востаннє в Україні було позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами! Виявляється, в 2004 році – плюс 3,7 млрд. дол. Вже в 2005 році сальдо стало негативним – мінус 1,9 млрд. дол.

Потім негативне сальдо торгівлі товарами збільшувалося з року на рік, оскільки інфляція в Україні щорічно перевищувала 10%, а в США і країнах ЄС вона складала зазвичай не більше 2-3% на рік. У 2006 році негативне сальдо торгівлі товарами склало 6,7 млрд. дол., в 2007 році – 11,4 млрд. дол., в 2008 році – 18,6 млрд. дол. Такий процес продовжувався б і далі, але в кінці 2008 року, як відомо, гривня істотно девальвувала. Тому в 2009 році негативне сальдо торгівлі товарами скоротилося до 5,7 млрд. дол.

На 2010 рік уряд планує мінусове сальдо торгівлі товарами і послугами у розмірі 1,9 млрд. дол. – така цифра закладена в законопроекті про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, проголосованому в першому читанні минулого тижня. Тобто, уряд не чекає вийти в плюс навіть при девальвації до 8,7 грн./ дол. до кінця року.

Отже, курс долара має бути ще вищим, і зараз ми пропонуємо кілька варіантів розрахунку конкретних показників економічно розумного курсу гривні до долара!

Отже, останній рік, коли сальдо торгівлі було плюсовим – 2004-ий! Валютний курс тоді був близько 5,3 грн./дол. Інфляція в Україні склала: у 2005 році – 10,3%, в 2006 – 11,6%, в 2007 – 16,6%, в 2008 – 22,3%, в 2009 – 12,3%, у перші три місяці 2010 року – 4,7%. Всього з 1 січня 2005 року по 1 квітня 2010 року споживчі ціни виросли в 2,1 раза.

У США ж за цей самий період інфляція склала тільки 14,4% (ціни підвищилися в 1,144 раза). Отже, при дотриманні паритету купівельної спроможності американського долара і гривні на 1 січня 2005 року, валютний курс на 1 березня 2010 року повинен дорівнювати 9,5 грн./дол. А якщо припустити, що інфляція в нинішньому році складе 13,1% (показник зі згаданого законопроекту про Державну програму.), то на 31 грудня цього року курс мав би складати 10,3 грн./дол.

При інфляції в Україні в 2011 році на рівні 10% курс до кінця року повинен піднятися до 11,1 грн./дол., при такій самій інфляції в 2012 році курсу належить підвищитися до кінця року до відмітки 12,0 грн./дол. і так далі. Інфляції ж у нас призначено довгі роки бути високою, оскільки потрібно значними темпами підвищувати доходи населення, щоб скоротити розрив між рівнями добробуту українців і громадян Західної Європи, а також американців.

Другий варіант полягає в тому, що у якості точки відліку узяти не 2004 рік, а 2003-ий. Цей варіант, можливо, справедливіший, оскільки в 2003 році величина позитивного сальдо в Україні була дуже невеликою (всього 0,1 млрд. дол.), а зросла вона в 2004 році виключно завдяки різкому зростанню світових цін на сталь. Якби металургійний експорт в 2004 році залишився на рівні 2003 року, то сальдо торгівлі товарами було б у 2004 році не плюс 3,7 млрд. дол., а мінус 0,6 млрд. дол.

Для даного випадку потрібно врахувати при розрахунку, що інфляція в Україні за 2004 рік дорівнювала 12,3%, а в США – 3,0%. При дотриманні паритету купівельної спроможності двох валют на кінець 2003 року, курс на 1 квітня цього року мав би складати 10,4 грн./дол., а на кінець року – 11,2 грн./дол.

Звичайно, якщо уряд піде в майбутньому на значну девальвацію гривні, то, відповідно, подорожчають імпортні товари і ще погіршаться справи у тих, на кому “висять” кредити в іноземній валюті. Однак усій економіці держави, а значить і всьому населенню, буде набагато краще, якщо валютний курс стане розумним – переваги отримає вітчизняний виробник, виникне багато нових робочих місць, виростуть надходження в бюджет і соціальні фонди, і т.д.

Крім того, якщо тримати курс незмінним (як останнім часом) або девальвувати гривню «скромно» (як планують на цей рік), то пізніше економічні закони все одно візьмуть своє, і гривня обов`язково впаде. Але у такому разі знову відбудеться різкий обвал – як, наприклад, у 1998 і 2008 роках.

Юрій Глухов

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