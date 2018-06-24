Як я, рядовий українець, з'ясовував, чи належить мені субсидія на газ

Після масованих піар-атак щодо турботи про мене, рядового українця, вирішую з’ясувати у влади, чи належиться мені частка державної допомоги у вигляді субсидії. Перед очима – повідомлення по запровадження «гарячих ліній»...

«Ґвалт! Газ подорожчає, а з ним і всі комунальні послуги!», – бідкаються українці літнім сюрпризом влади, яка після обіцянок не піднімати у 2010-му році тарифи раптом з 1 серпня на 50% таки підвищила ціни на газ.

«Спокійно, без паніки! Ситуація під контролем! Усі, хто потребує, отримають допомогу, процедура отримання субсидій спроститься до непізнаванності», – у відповідь рапортує влада.

А щоб люди менше хвилювалися і не жили чутками – запровадило турботливе керівництво «гарячу лінію» з приводу субсидій, причому не лише на рівні столичному, а й регіональному – у кожному районі телефон для цих потреб визначили.

В пошуках «язика»

Після таких масованих піар-атак щодо турботи про мене, рядового українця, вирішую і собі з’ясувати, чи належиться і мені частка державної допомоги у вигляді субсидії.

Перед очима – повідомлення по запровадження «гарячих ліній» в Україні та області. Набираю перший зазначений у ньому телефон «помічної» лінії у Тернополі – 23-66-03. Телефоную двічі, результат однаковий – слухавку ніхто не піднімає. Набираю наступний номер – 23-66-04. Там пояснюють, що за цим номером справді можна отримати роз’яснення про соціальні допомоги, але… не про субсидії. Підказують ще один телефон, за яким, мовляв, мені вже пояснять – належиться мені субсидія чи ні.

Після чергового дзвінка у спеціаліста уже з’ясовую, що державна допомога в неопалювальний період мені навряд чи світить. «Вона і не всім пенсіонерам у літній період виходить», – пояснює мені чоловік на іншому кінці дроту.

У нього також встигаю дізнатися, що для отримання субсидії потрібно надати довідку про доходи за 6 місяців, довідку з жеку про склад сім’ї, а також довідку про відсутність заборгованості за оплату комунальних послуг. Але як же запевняння влади, що жодних довідок з жеку відтепер брати не доведеться??? А це, виявляється, наразі слова, жодною постановою вони не підкріплені. На місцях же керуються чинними документами, а не заявами з телевізорів.

Від співрозмовника також дізнаюся про не надто райдужні перспективи для тих, хто скористався наданою Тернопільською міськрадою можливістю встановити цьогоріч індивідуальне опалення – мовляв, для людей, які користуються індивідуальним опаленням до року часу, субсидія не передбачена.

Оскільки раніше про таку норму нічого не чув (та й власне про довідки з жеку високі чиновники говорять зовсім інше) – таки вирішую з’ясувати усе безпосередньо «біля витоків», на урядовій «гарячій лінії» при Міністерстві праці та соціальної політики України.

Без реєстрації нема консультації

Набираю 0 800 507 309, з динаміка жіночий голос повідомляє, що я зателефонував на безкоштовну урядову «гарячу лінію» і пропонує мені зачекати з’єднання з оператором. Чекати довго не доводиться – минають лічені секунди, як оператор мені називає свій порядковий номер (з 30-го десятка, що одразу наштовхує на думку – ого, скільки ж вас там є), а потім ім’я. Дівчина пропонує надати загальну інформацію, але коли я пояснюю, що цікавить мене головним чином лише питання надання субсидій при встановленому індивідуальному опаленні, запевняє, що я можу отримати і таку консультацію. Однак спочатку просить назвати прізвище, ім’я та по батькові, «може, ви пригадуєте свій поштовий індекс…»

Після цієї фрази зауважую, що від мене наразі отримують більше інформації, ніж я, хоча за логікою мало б бути навпаки. Не розуміючи, для чого на «гарячій лінії» потрібна моя адреса, прошу надати мені допомогу без усіх «церемоній». Після цього дівчина на мить «зникає» зі слухавки, а невдовзі з’являється з безкомпромісним повідомленням: «Консультацію у нас ви можете отримати лише після реєстрації».

Ну що ж, реєструємося. Вигадую віртуального тернополянина з придуманим ім’ям, прізвищем та по батькові, віртуальними адресою та соціальним статусом. Відтак довідуюсь, що за версією «урядової лінії» необхідних для отримання субсидії документів теж потрібно три, тільки це вже мають бути заява, декларація про доходи («її ви на місці заповнюєте, вам видадуть відповідний бланк») та довідка про отримані доходи за 6 місяців. А як же відсутність постанови? Справді, погоджується оператор, постанови, яка б полегшувала життя людям і не змушувала б їх стояти в жеку в черзі за довідками, наразі немає. Але дає зрозуміти, що постанову таку ось-ось приймуть, і діятиме вона, очевидно, з 1 серпня.

Знову запитую про субсидію при наявності індивідуального опалення. У відповідь дівчина пропонує зачекати на лінії – поки мене з’єднуватимуть зі спеціалістом. Чекаю хвилин 10. Відрадно, що хоч уподовж цього часу музика з динаміка лунає доволі приємна. Врешті-решт зі слухавки почулися короткі гудки – зв’язок обірвався.

«Давайте, я вас переключу…»

Телефоную знову. Потрапляю вже на іншого оператора (а їх там таки багатенько!), яка… одразу повідомляє мені, що сьогодні на урядову лінію я телефоную не вперше. Вочевидь, телефонний номер фіксують.

Особистих даних уже не з’ясовують. Знову окреслюю своє питання, але після пропозиції оператора ще розповісти загальну інформацію, таки вирішую послухати – раптом почую щось нове. Утім, світогляд розширити не довелося – дівчина розповіла все те, що фігурує в Інтернеті та в ЗМІ – за яких умов на субсидію претендують працюючі мешканці, за яких – пенсіонери. Тож повертаюся до «наболілого». Тут мені знову пропонують переключити на спеціаліста з… місцевого управління соціального захисту. Дивлячись на годинник, бачу, що саме починається обідня перерва, тож аби ще раз не слухати музику через телефонний апарат, беру в дівчини робочий номер телефону фахівця.

Зателефонувавши пізніше, у спеціаліста обласного управління соціального захисту дізнаюся, що… жодних обмежень на отримання субсидій при встановленні індивідуального опалення немає. «Розрахунки в такому випадку робитимуться, виходячи з норми використання газу для квартир з індивідуальним опаленням. Газова служба нам надасть дані про фактичне використання газу й норми, після чого вже визначатимемо, чи належиться вам субсидія. Ви не хвилюйтеся, у жовтні можете звертатися», – запевняє чоловік.

Коли ж кажу, що вранці на місцевій «гарячій лінії» отримав кардинально протилежну інформацію, дізнаюся, що… власне зараз я телефоную на «гарячу лінію». «Мабуть, попередньо ви телефонували в міське управління соціального захисту», – припускає спеціаліст.

На якій із двох місцевих «гарячих ліній» оперують правильнішими даними, залишається таємницею. З’ясовувати це на «урядовій лінії» уже не беруся – ну, не є я прихильником АТС-ної музики.

Олесь Подолян