Азаров розказав, хто отримає субсидії на газ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд сьогодні на засіданні ухвалить рішення про розширення переліку категорій населення для виплати субсидій на компенсацію зростання тарифів на природний газ, яке відбудеться у рамках упорядкування тарифної політики за рекомендаціями Національної комісії з регулювання електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Уряд значно розширить коло сімей, які можуть скористатися державною допомогою – субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його словами, компенсовуватимуться витрати, які перевищують 15% сукупного доходу для працездатного населення і 10% - для непрацездатних.

Прем’єр також наголосив, що буде суттєво спрощено процедуру призначення такої державної допомоги. «Відділенням Пенсійного фонду доручено організувати нарахування субсидій на основі власної інформаційної бази отримувачів пенсійних виплат», - додав він.

За словами М.АЗАРОВА, субсидії призначатимуться на основі заявного принципу. «Людині не треба буде ходити по ЖЕКах, підприємствах, різних установах і збирати безкінечні довідки. Усі необхідні документи мають підготувати й оформити органи соціального забезпечення. Ніяких інших документів ніхто від громадянина не вправі буде вимагати, а за пенсіонерів взагалі все зроблять відділення Пенсійного фонду», - підкреслив він.

Прем’єр також попередив усіх чиновників про відповідальність за чітку організацію призначення та виплати субсидій. «Попереджую, що уряд принципово підійде до оцінки цієї роботи з людьми. Щодо тих, хто поставиться до неї безвідповідально або байдуже, будуть зроблені жорсткі висновки», - заявив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Зараз працездатні громадяни України мають право на отримання субсидії у разі, якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 20% сукупного доходу родини, а непрацездатні – у разі перевищення 15% сукупного доходу.