Фінансовий «оракул» Рубіні радить Україні готуватися до зустрічного вітру

На інвестиційний форум, який проходив у Києві і був організований групою компаній "Інвестиційний Капітал Україна", запросили професора економіки Нью-Йоркського універститету Нуріеля Рубіні. Для тих, хто не в курсі, саме Рубіні ще у 2006 році передбачив крах американської фінансової системи. Де б не виступав фінансовий "оракул", від нього чекають одкровень з приводу подальшої долі світової економіки і, звичайно ж, перспектив тієї країни, захід якої Рубіні удостоїв своєю увагою.

Човен, як і раніше, один

Як вважає Рубіні, залежно від міри негативного впливу кризи, країни слід розділити на три категорії. США і велика частина Євросоюзу хоча і серйозно постраждали від кризи, але сьогодні ситуація там не так вже і погана. Економіка відновлюється, хоча і незначними темпами, які ще більше сповільняться до кінця цього року. 2011-ий рік, на думку експерта, також не тішитиме ці країни особливим економічним зростанням. "Є, звичайно, у Європі світла пляма - Німеччина, економіка якої продовжує рости, але надто багато ризиків на периферії Євросоюзу не дозволяють робити однозначно позитивних прогнозів для усієї єврозони", - вважає Рубіні.

До категорії країн, яким запас міцності дозволяє зберегти мінімальне зростання, він також відніс Японію.

Наступна категорія, на думку аналітика, — це країни, у яких, навіть незважаючи на світову фінансову кризу, зберігся високий показник зростання ВВП. Не важко здогадатися, що Нуріель Рубіні має на увазі Китай та дещо менше Індію та Бразилію. "Багато хто сьогодні вважає, що цим країнам не варто звертати увагу на повільно відновлювані економіки США, Європи та Японії, і продовжувати стимулювати власне зростання. Але це неможливо зробити, оскільки подібна політика багата наслідками перегріванням економік, переоцінкою активів і надуванням "власних пухирів", які надалі можуть спровокувати рецесію", - зазначив Рубіні і додав: "Уже зараз видно, що навіть в Китаї почалося уповільнення економічного зростання".

У зв`язку з цим експерт вважає неминучою подальшу глобалізацію економічних процесів у світі. Тобто тим, хто думав, що варто переорієнтовуватися з американо-європейського ринку на китайський — і справи підуть вгору, розраховувати особливо немає на що. Як вже багаторазово зазначали за останні кілька років, у морі світової кризи ми усі - в одному човні.

Але уповільнення відновлення провідних світових економік - це, на думку Рубіні, ще не найстрашніше. Той факт, що зростання економіки США до кінця цього року складе лише близько 1%, свідчить про збереження можливості рецесії у цій країні. "Дуже складна ситуація до кінця року спостерігатиметься в європейській економіці, де висока ймовірність виникнення фіскальної кризи", - сказав він.

Такі прогнози експерта для нас особливо сумні на тлі того, що Україну він зараховує до третьої категорії країн. Тобто тих країн, які, будучи глибоко інтегрованими у світову економіку, постраждали від кризи більше від інших. До таких Рубіні відніс Грецію, Ірландію, деякі країни Східної Європи, у тому числі й Україну. Спираючись на міркування експерта, не важко зробити висновок, що від цих країн практично нічого не залежить. Тобто ростимуть економіка США і провідних країн Європи, не почне стагнувати китайська - значить усе буде добре і з економікою України. Ну а ні, так ні, - і третього немає.

Головне - не захоплюватися

Як зазначає Нуріель Рубіні, останнім часом багато країн, у тому числі і США, прагнуть за допомогою монетарної політики девальвувати свою національну валюту. Це, ймовірно, повинно привести до зростання експорту товарів з цих країн у країни з сильнішою валютою. У результаті, за словами експерта, у світі заговорили про так звані валютні війни. До подібної практики активно долучаються і країни "третьої категорії", намагаючись девальвацією власної грошової одиниці підвищити конкурентоспроможність свого експорту. Те, що в Україні цей метод вже неодноразово випробуваний, напевно, нагадувати зайве.

"Усі хочуть заробляти за допомогою експорту і девальвації своєї валюти, навіть частина країн ЄС. Але так не буває, щоб в усіх була слабка валюта і зростання експорту. Це гра з нульовою ставкою", - переконаний Рубіні.

Узв`язку з цим він порадив українському уряду проводити гнучку валютну політику, не зациклюючись на девальвації гривні, що може призвести до торговельної війни з іншими країнами.

Цікаво, що під час інвестиційного форуму експерт досить негативно оцінив можливість різкого зростання припливу зарубіжних інвестицій в країну. "Останнім часом Україна відчула приплив інвестицій. Проте, багато країн з економіками, які розвиваються, уже сьогодні стурбовані припливом капіталів, що веде до надмірного посилення національної валюти. Припливом капіталів треба правильно керувати", - рекомендує професор Рубіні.

Підсумовуючи, він зазначив, що в принципі усі знають, як боротися з кризою. "Ми усі знаємо, що треба скорочувати дефіцит платіжного балансу. Залучати зарубіжний капітал для створення ефективного виробництва. Реформувати оподаткування, щоб воно сприяло розвитку бізнесу", - сказав Нуріель Рубіні, додавши при цьому: "Якщо на початку року для економіки США і Європи "вітер" був попутним, то у другому півріччі він змінився на зустрічний. Це стосується й економіки України".

Єдине, що експерт беззастережно радить робити Україні, так це "стрімко проводити економічні реформи".

Антон Лосєв