Влада готується зняти мораторій на продаж землі: хто виграє?

Днями, виступаючи в Рівному на засіданні Регіонального комітету економічних реформ, Президент України Віктор Янукович пообіцяв ініціювати проведення земельної реформи, яка створить прозорі умови продажу землі. Продаж землі – одне з найгостріших політичних питань останніх років. Серед бажаючих стати власниками землі, як латифундисти, що орендують сотні тисяч гектарів, так і фермери, чиї земельні наділи скромніші. Продаж землі – найчутливіше питання для тих фракцій, які вважають селянство своїм електоратом.

19 січня парламент подолав вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, Президент мав його підписати. Але 2 лютого на сайті Верховної Ради було оприлюднено законпро продовження мораторію на продаж землі до 2012 року.

Відомо, що над питанням земельної реформи працює урядова група, яка готує зняття мораторію на продаж землі. Чи зніматиметься мораторій на продаж, чи перед ти прийматиметься пакет законів, який обмежить землекористування (обмеження купівлі, швидше за все, вдарить по інтересах латифундистів), створить земельний банк (свого роду держрегулятор на ринку землі), земельний кадастр (класифікатор землі). Врешті-решт, чи здатний Кабінет міністрів за латифундистського характеру розвитку нашого аграрного сектора, створити прозорі умови і рівний доступ на ринок землі?

Про це ми запитали фермерів і експертів.

Геннадій Новіков, фермер, голова Аграрного Союзу:

ДЕСЯТЬ ГЕКТАРІВ У СТЕПУ - ЦЕ НІЧОГО, А ДЕСЯТЬ ГЕКТАРІВ У КАРПАТАХ - ЦЕ ОГО-ГО

Я з іншими членами Агарного союзу беру участь у робочій групі уряду, яка зараз працює над законом про ринок земель сільськогосподарського призначення. Із чимось ми погоджуємося, деякі позиції уряду викликають заперечення. Поки ми не прийшли до спільної думки щодо розміру ділянки, яку може мати власник. Те, з чим не погоджуються члени нашого союзу, - з можливістю купувати землю юридичним особам. Нехай навіть у законі буде прописано, що ці юрособи - представники України. Якщо землю купуватимуть юрособи, складно буде контролювати реальних засновників підприємства, реальних власників. Наша позиція в тому, що покупцями повинні стати фізичні особи. Крім того, необхідно обмежити землекористування. Щодо того, якою ділянкою обмежити, пропозиції звучали різні. Тут все повинно залежати від зони. Тому що десять гектарів у степу - це нічого, а десять гектарів у Карпатах - це ого-го. Для кожної зони має бути своя гранична кількість соток в одні руки. У степу я б обмежив розмір оренди від п`яти до десяти тисяч гектарів. У Полтавській області дозволив десь п`ять тисяч гектарів. Якщо говорити про купівлю, то це не більше 700-800 гектарів. І підійти до всього треба зважено, щоб, з одного боку, не дробити фермерське господарство, а з іншого боку, щоб не нагромаджувати агрохолдинги, які потім зітруть села з лиця землі. Паралельно із законопроектом про ринок землі розглядається питання створення банку землі. Якщо знімати мораторій, то потрібно наперед створити інструменти для регулювання цього ринку. У нас є застереження, що на нинішньому етапі пропозиція на ринку землі серйозно перевищуватиме попит і це призведе до зниження ціни на землю. По суті, люди віддаватимуть за низькою ціною. Тому, щоб не було обвалу цін на землю, першим покупцем на ринку повинна бути держава. І потім вона чи то у вигляді земельного банку чи то у вигляді іншої установи повинна при купівлі землі формувати великі лоти і або здавати в оренду, або виставляти на продаж і щоб ринок був керований. Інакше ми просто обдеремо ринок, пустивши землю у вільний продаж. Тому що відразу багато людей захочуть продати землю. На засіданні робочої групи розглядається багато поправок до різних аграрних законів, оскільки зняття мораторію на продаж землі кореспондується з різними законодавчими актами. Я не думаю, що закон про зняття мораторію можна буде запускати швидко. Він тягне за собою дуже багато спірних моментів. У тому числі й для Верховної Ради. Тому робота над ним буде не один день і не одну ніч. Аграрний Союз вніс близько тридцяти зауважень, з них двадцять п`ять було враховано. З усіма моїми претензіями до влади, я бачу в них бажання створити і запустити ці інструменти. Я всередині процесу бачу, що документи по аграрній сфері готуються. Правда, іноді буває, що вони за ніч змінюються кардинально. Буває позиція мінфіну дуже складна, з мінекономіки у нас постійна війна. Але розраховую, що ми прийдемо до спільного знаменника.

Я вважаю, що нинішній латифундистський характер аграрного виробництва - це зло для України. Хоча її прихильники переконують нас у перевагах так званих вертикально-інтегрованих компаній, заявляють, як вони багато можуть зробити, «підключають» представників науки, і на відміну від фермерів зможуть проплатити закони в парламенті. Але особливість нових агрохолдингів така, що вони прийшли заробити й піти, така природа капіталу, він просто стирає межі села.

Ми вважаємо, що добро для України - це розвиток кооперації. Це коли фермерські господарства по три – п`ять тисяч гектарів можуть кооперуватися, створювати свої переробні підприємства, будувати елеватори. Такі сільгоспкооперативи, що об`єднують кілька господарств, служать селотворчим підприємством. А якщо спільно працюють п`ять-шість сільських господарств, межі не стерті, люди хочуть тут жити і розвивати села.

Я сподіваюся, що депутати в парламенті не проголосують закон про ринок землі, в тому вигляді, в якому він є бажаним п`яти-шести прізвищам.

Василь Петринюк, герой України, генеральний директор ТОВ «Старт»:

НАВІЩО МЕНІ ВЛАСНІСТЬ, ЯКОЮ Я НЕ МОЖУ РОЗПОРЯДИТИСЯ?

Земля повинна купуватися і продаватися. Якщо вона моя, то я повинен мати право робити з нею, що захочу. Неправильно, що мораторій існує. Мораторій - це політична акція. Якщо ми говоримо, що ми йдемо в ринок, і земля - це власність, то навіщо мені і вам власність, якою я не можу розпоряджатися? Якщо вона моя, я повинен мати реальне право робити з нею те, що хочу. Але держава при цьому повинна вжити заходів, щоб усякі шахраї не змогли мене обдурити. Ще в 2003 році я розробив проект, пропонуючи запустити пілотний проект. Вибрати три райони в різних регіонах України, і для цих районів відпрацювати схему застосування аграрних законів, що стосуються як створення інструментів аграрного ринку, так і ринку землі. У 2003 році, коли Янукович був прем`єр-міністром, я був у нього і в мене є документи з його резолюцією, він підтримував моє рішення. Але чиновники його заблокували. Вони пішли на бандитський крок – наклали мораторій. Мораторій наклали ті, хто вже оволодів великими розмірами земельних наділів. Так, при знятті мораторію є ризики. І щоб земля не пішла за безцінь, держава повинна встановити на неї мінімальну ціну. Також, як є мінімальна ціна на цукор. Також повинні бути правила. Прийміть закон про земельний банк, про земельний кадастр, випробуйте на практиці. Зробіть так, щоб землю купували б за правилами. А поки мораторій є, землю розгрібають, а правил ніхто не формує. Потерпає той, кого вважають власником.

З одного боку, я розумію, що мораторій - це піар, і його треба знімати. Хоча розумію, що будуть ті, хто проп’є землі, будуть ті, хто віддасть за безцінь. Передбачаю зловживання і неконтрольовані ситуації.

З іншого боку, якщо процес пішов і нова влада вирішила сформувати правила на цьому ринку і створити інфраструктуру, то хай працює. Стільки терпіли, ще потерпимо.

Олександер Ковалів, заступник директора Департаменту регулювання відносин власності і соціального розвитку села Міністерства аграрної політики:

ВІДПУСКАТИ ВСІХ СЕЛЯН У «ВІЛЬНЕ РИНКОВЕ ПЛАВАННЯ» НЕ МОЖНА

Мораторій на продаж землі - це погано. Люди вже повмирали, не дочекавшись реалізації права на землю, і не отримавши землю у власність. А тіньовий оборот землі, як існував, так і існує.

Всупереч здоровому глузду і народній мудрості, яка заповідає сім разів відмірювати і лише один раз різати, в Україні розділили близько 26 мільйонів гектарів, зокрема 18 мільйонів гектарів родючих великих полів майже на сім мільйонів шматочків землі (переважно на папері, тому що більшість полів не розмежована). Україна - єдина держава в світі, яка ніби-то подарувала землю мільйонам громадян, насильно видавши їм держакти на землю. Вона сама придумала скільки землі дати, сама написала в середньому скільки це коштує. Сьогодні треба виправити помилки «земельної реформи». «Земельна реформа» не супроводжувалася комплексом робіт державного землеустрою, не здійснювалися заходи щодо формування мінімально неподільних ділянок (полів) за їх функціональним призначенням, а також не створювалися механізми раціонального використання і охорони грунтів. До селянських наділів у результаті цього потрапили круті схили, заболочені і природоохоронні землі, землі, які підлягають забудові, видобутку корисних копалин і тому подібне. А головне — земля так і не належить тим, хто її обробляє. Тому що боротьба за оренду паїв і тіньовий ринок землі йде повним ходом. Орендні відносини на селі вийшли з-під контролю і не керуються не тільки законами, але й мінімальним здоровим глуздом, причому по всій державі (і на Сході, й на Заході). «Орендарі» плекають надії легко одержати, використовуючи тіньові схеми, права власності на землю. І такі їх спроби часто виливаються у рейдерські дії і правопорушення.

Впровадження ринку землі в умовах високих кредитних ставок і низької орендної плати загрожує країні тим, що вартість земельних паїв (ділянок) із впровадженням пропонованого «вільного ринку» значно зменшиться, а можливо, й більше. Щоб запобігти таким величезним і по суті непередбачуваним втратам, законом слід передбачити, що лише держава може мати право на купівлю землі у пайовика у разі її первинного відчуження або необхідності зміни цільового призначення. При цьому необхідно негайно (до прийняття законів про ринок землі і про державний земельний кадастр) надати можливість відчужувати (продавати в державну власність) земельні паї, придбані безоплатно у власність всіма тими, кому вони не потрібні і кому невідкладно потрібні гроші. Просто накладати мораторій або відпускати всіх селян у «вільне ринкове плавання», враховуючи, що з них більше половини пенсіонерів, не можна. Адже, повторю, так і не дочекавшись відміни мораторію і можливості продати свої паї, багато людей вже померли.

Щоб зробити неможливими тіньові схеми обороту землі і усунути посередників, потрібно сформувати ефективні сільгосппідприємства і мінімально неподільні земельні масиви. При цьому повинні здійснюватися картографування і геодезичні зйомки, інвентаризація і сертифікація земель, встановлення їх власників і користувачів. При цьому потрібне відродження природних агролісоландшафтів, водозабезпечення і водорегуляція. Тільки після виконання всіх цих вимог викуплені у пайовиків згаданою державною установою ділянки (лоти) мають прозоро і відкрито виставлятися на тендер (продаж, оренду, оренду з викупом) на вторинному ринку.

Маша Міщенко