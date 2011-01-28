Уряд звільнив від земельного податку шість кіностудій (список)

Кабінет міністрів України затвердив перелік суб’єктів кінематографії (виробників національних фільмів), які до 1 січня 2016 р. звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

Відповідну постанову від 26 січня № 48 розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Національна кіностудія художніх фільмів імені О.Довженка, Національний центр О.Довженка, Національна кінематека України, Одеська кіностудія, Українська студія хронікально-документальних фільмів та студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки відповідно до пункту 3 підрозділу 6 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу.

Крім того, уряд доручив Державному агентству з питань кіно та Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити здійснення контролю за використанням суб’єктами кінематографії, включеними до затвердженого цією постановою переліку, земельних ділянок з урахуванням зазначених перехідних положень Податкового кодексу і в разі потреби подати Кабміну пропозиції щодо внесення відповідних змін до зазначеного переліку.