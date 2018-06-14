Чи народить «спрощенка» Королевської півмільйона робочих місць?

Менше місяця минуло, як підприємці та активісти податкового Майдану оголосили про створення Ради підприємців України. Цей час при парламентському комітеті підприємництва та регуляторної політики під головуванням Наталі Королевської тривало обговорення концепції альтернативної спрощеної системи оподаткування. Днями бізнесмени та експерти оформили цілісну концепціюнової спрощеної системи.

За підрахунками Наталі Королівської, впровадження цієї системи стало би потужним стимулом розвитку малого та середнього підприємництва і до кінця поточного року дало би додатково 500 тисяч робочих місць. Проектом нової спрощеної системи оподаткування пропонується поділити підприємців на п’ять категорій, вводиться значно полегшена книга обліку товару, запроваджуються норми, які покликані перешкодити використовувати спрощену систему для відмивання грошей і оптимізації податків великим бізнесом. Якими є перспективи проходження цього проекту в парламенті? Наскільки широко були представлені при його обговоренні ділові кола? Зрештою, наскільки реальною є заява Наталії Королевської про створення півмільйона робочих місць? Про це ми говоримо з експертами та представниками громадськості, які є співучасниками проекту спрощеної системи.

Андрій Панаетов, член Координаційної Ради Асамблеї малого та середнього бізнесу:

НАД КОНЦЕПЦІЄЮ ПРАЦЮВАЛО П’ЯТСОТ ЛЮДЕЙ

Ще ніколи на бачив такої значної суспільної дискусії із такою великою кількістю учасників з усіх кінців України. Над концепцією Королевської працювало п`ятсот людей.Там були представлені люди різних підприємницьких верств, починаючи від маленьких ринків депресивних містечок, закінчуючи оптовиками великих ринків, таких, як Сьомий кілометр та ринки Хмельницького і Барабашово в Харкові. Фактично в робочі групи приходив всі, хто бажав. На сайті, який служив майданчиком для обговорення, могли зареєструватися всі бажаючі, проходило все демократично.

Заявлену Наталею Королівською цифру щодо створення півмільйона робочих місць я вважаю цілком реальною, враховуючи, скільки людей вже здали свої посвідчення підприємців та скільки перебуває в очікуванні нової системи. В принципі, вся система виглядає дуже цілісно. Мені, наприклад, подобається, що є можливість платити лише 3% з обігу та займатися будь-яким видом діяльності.

В’ячеслав Рой, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього бізнесу:

НОВИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ СПРОЩЕНЦЯМ РОЗШИРЮВАТИ СВІЙ БІЗНЕС

Концепція, встановлюючи п`ять категорій підприємців- «спрощенців», дає найширше поле застосування спрощеної системи оподаткування. Це, мабуть, найважливіша перевага даної концепції перед іншими пропозиціями щодо організації цієї системи оподаткування.

Концепція розроблялася не при активній участі підприємців, а самими підприємцями. Порядок формування складу Ради підприємців України був гранично ліберальний, простіше кажучи – будь-який підприємець, що представляє яке-небудь підприємницьке об`єднання або навіть себе особисто, мав реальну можливість взяти участь в роботі Ради або в роботі створеної Радою робочої групи з підготовки законопроекту про спрощену систему оподаткування. До речі, цей законопроект треба було б мати готовим на два – три тижні раніше, враховуючи те, що з 1 квітня, згідно з Податковим кодексом, змінюються – в гіршу сторону - умови роботи для «спрощенців». І запізнення пов`язане саме з тим, що робочій групі довелося попрацювати з величезним числом пропозицій підприємців до законопроекту.

Головне – спрощена система оподаткування в тому вигляді, якому пропонує Наталія Королевська, дає стимул до розвитку малого бізнесу. Тобто, малий бізнес не просто даватиме людям заробіток в 2 – 3 тисячі гривень в місяць, але і реальну можливість розширювати свою справу, ставати багатшими. Іншими словами, малий бізнес дозволить людям жити, а не виживати.

Є статистика, що з вересня минулого року близько 230 000 підприємців припинили свою діяльність. Якщо ця концепція стане законом, то згадані 230 тисяч підприємців відновлять свою підприємницьку діяльність. І нові 230 тисяч почнуть свою справу. І ще нові тисячі. Значить – з`являться нові робочі місця. Якщо навіть вважати по мінімуму: один підприємець-спрощенець дає роботу одному-двом найнятим робітникам, то тоді 500 тисяч нових робочих місць – цілком реальна цифра.

Тетяна Зацерковна, заслужений економіст України, Голова ради підприємців та роботодавців України:

НОВА СИСТЕМА ВРАХОВУЄ ПРОПОЗИЦІЇ ШИРОКИХ КІЛ Доцільним я вважаю запропонований проектом поділ підприємців на п’ять категорій. Бо одна цифра – занадто простий підхід. У Києві, наприклад, комусь сьогоднішній єдиний податок у 200 гривень під силу, а в маленькому містечку, де бабуся торгує чимось дрібним, не по силах.Там зовсім інший обіг. Отже, будь-який підприємець може вибрати те, що йому більше підходить. Добрим є і те, що свідоцтво єдиного податку не потребуватиме заміни. Це бланки строгої звітності, добра пропозиція зробити його безстроковими. Це вирішує питання - як для податківців, так і для платників податків. Бюджет зекономить, хоча можливо програють ті структури, які заробляють на бланках.

Розумним я вважаю норму про те, що платники податку звільняються від податку за користування землею, надрами, малий бізнес серйозно не використовує природні ресурси.

Дмитро Боярчук, генеральный директор CASE Ukraine:

ІДЕЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ ПРОЕКТОМ, РОЗУМНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ

Той варіант концепції, який я бачив, виглядав сируватим та вимагав доопрацювання. Але ідеї, які лежать в основі – досить розумні та перспективні, якщо з боку бізнесу знайдеться можливість, а з боку влади - бажання підтримувати ці ідеї. Але головна ідея на найближче майбутнє, щоб спрощенці мали можливість працювати із бізнесом (який оподатковується на загальних підставах). Якщо спрощенці вийдуть з ланки ПДВ, або витрати на них будуть можливі лише за рахунок прибутку, то їх просто не можна буде наймати. Бо за великим рахунком саме спрощенці зменшують вартість виробництва. Тож виключення їх з механізмів боляче вдарить по багатьох підприємствах. Проектом Королевської передбачається, що спрощенці, які працюють із бізнесом на загальних підставах, будуть виокремлюватись як такі, що мають більший рівень прибутковості, тож вони сплачуватимуть вищі податки. Однак це дасть їм можливість включатись до витрат своїх контрагентів. Це ідея розумна та правильна. Бюджет від цього отримає додаткові надходження, а бізнес матиме можливість працювати. Інша ідея, яка лежить в основі, це – підвищення планки виручки. Це, в принципі, нормальна ідея. Коли запроваджувалася планка в 500 тисяч гривень у 2000 році - це були великі гроші, а зараз для бізнесу, який намагається розвиватися, це не такі великі кошти. За таких умов перехід зі спрощеної системи, після 500- тисячного обігу, на оподаткування на загальних підставах стає досить болючим кроком. Однак, з іншого боку, дуже значне підвищення цієї планки зможе спричинити «міграцію» бізнесу із загальної системи на «спрощену». Це дасть поштовх для виходу з тіні, але значний супротив з боку Мінфіну. Ідеї здорові, але є певні зауваження щодо підняття планки. Треба знайти таку планку, щоб стимулювати вихід з тіні, але щоб не створювалось стимулів для «міграції» загального оподаткування на спрощене.

Непоганим вважаю розподіл на п’ять категорій. Однак, вважаю кращим звести його до трьох, ті категорії, де йдеться про бухгалтерів та аудиторів, можна включити до першої категорії як підкатегорії.

В’ячеслав Биковець, перший віце-президент Союзу малих, середніх та приватизованих підприємств України: ПРОЕКТ ЗБЕРІГАЄ ІДЕОЛОГІЮ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Запропонована концепція дає підприємцям можливість своєї бізнес-ідентифікації та вибору системи сплати податку. Вони можуть обрати, що їм найбільше підходить як суб’єктам господарювання - в залежності від суми доходу, від видів діяльності, від системи обліку.

Хвиля відмови від підприємницької діяльності тільки що почалася. Ми бачитимем ще більший потік відмов після 1 квітня, коли буде введено в дію норму податкового кодексу про заборону юридичним особам відносити на витрати вартість товарів, робіт та послуг, які придбані у підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тоді багато людей змушені будуть скасувати свою діяльність через те, що фізично не зможуть працювати на загальній системі оподаткування. Самозайнятих осіб фактично поставлять перед необхідністю наймати бухгалтера, то вони будуть змушені здавати підприємницькі посвідчення. А це за підрахунками фахівців, потягне від 200 до 250 тисяч відмовників. Але якщо ми повернемося назад та впровадимо спрощену систему, яка напрацьована та запропонована нашою робочою групою, то це дасть можливість працювати як тим, хто припинив діяльність, так і тим, хто збирається відмовитися від неї. Безумовно, це дасть економічний ефект.

Найважливіше у цьому проекті, що збережена ідеологія спрощеної системи. Збережена величина податку для дрібних ринковиків. Так, підприємці-фізособи змушені будуть платити єдиний соціальний внесок. Які б не були нюанси та супротив, їм потрібно буде пенсії отримувати. Повна відсутність соціального внеску була б аморальною.

Безумовно, ми наполягатимемо, щоб була книга обліку доходів, а не витрат. Безумовно, повинен існувати реєстратор розрахунків, але не як фіскальний прилад, а як такий, що даватиме можливість видати покупцю чек. І якщо виникнуть проблеми, споживач зможе звертатися до підприємця, вирішувати питання з поверненням. Прийняття проекту закону із нашою концепцією дасть можливість якомога ширшому колу підприємців реалізувати свій потенціал.

Опитувала Олена Мігачова