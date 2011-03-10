Королевська думає, що її законопроект дасть півмільйона робочих місць

Розроблений спільно з підприємцями альтернативний проект закону про спрощену систему оподаткування у разі його ухвалення дозволить створити 500 тисяч робочих місць до кінця року.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, представляючи розроблену спільно з Радою підприємців альтернативну концепцію закону про спрощену систему оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за її словами, «ми постійно закликаємо іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну. Але інвестори в першу чергу звертають увагу на те, що український бізнес не довіряє влади. Якщо вітчизняні бізнесмени відмовляються інвестувати в розвиток своїх підприємств, то який же іноземний інвестор ризикуватиме своїм капіталом?».

На думку голови парламентського комітету, основне завдання влади – це створити умови, за яких, вкладаючи кошти у створення робочих місць, в розвиток своїх підприємств, бізнес знатиме, що захищений. «Нам необхідно створити таку систему оподаткування, за якої підприємець знатиме, що він заплатив єдиний податок, заплатив фіксовану суму до бюджету і може спокійно працювати далі. За такої системи у бізнесу будуть чіткі критерії зростання. Розвинувшись в малому і середньому сегменті, підприємці зможуть переходити на загальну систему оподаткування», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат упевнена, що ухвалення Верховною Радою її законопроекту про спрощену систему оподаткування стимулюватиме створення в країні як мінімум 500 тисяч робочих місць до кінця року. «Крім того, чіткі та ясні критерії роботи на єдиному податку дозволять детінізувати ринок, який на сьогоднішній день, на жаль, наполовину перебуває в тіні. І це, поза сумнівом, дасть стимули для безпечного інвестування в українську економіку як вітчизняних, так і іноземних інвесторів», - упевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова профільного комітету сподівається, що до кінця березня законопроект про спрощену систему оподаткування буде зареєстровано в парламенті. «Саме тому ми в прискореному темпі проводимо обговорення його концепції. За останні два тижні ми об`їздили 5 областей України і провели громадські слухання критеріїв спрощеної системи. Найближчими днями силами підприємців буде організовано автопробіг Україною, під час якого також відбудеться збір зауважень і побажань представників малого і середнього бізнесу до цього документа. Після чого допрацьований законопроект про спрощену систему буде подано до Верховної Ради», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вірогідність ухвалення закону про спрощену систему оподаткування до 1 квітня голова комітету Верховної Ради оцінює як 50 на 50. «Для цього в першу чергу потрібна політична воля і бажання влади надати малому і середньому бізнесу альтернативні варіанти розвитку. Поки що такого бажання влада не демонструє. Незважаючи на те, що малий бізнес по всій країні згортає свою активність, влада ще більше посилює фіскальний і адміністративний тиск. Така політика може призвести до повного знищення малого і середнього бізнесу в Україні, чого допустити не можна», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, обговорення альтернативної концепції спрощеної податкової системи проводиться на трьох майданчиках: "Приватний підприємець" , Портал "Точка.нет",Сайт Ради підприємців .