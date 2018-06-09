Подарунок для корупції: уряд Азарова продовжив квоти на зерно

Подарунок для корупції: уряд Азарова продовжив квоти на зерно

11:25, 31 березня 2011
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Акімова, пославшись на вимогу Президента, пообіцяла скасування квот. Буквально наступного дня уряд продовжує їхню дію до 1 липня ...

Настрої українських сільгоспвиробників та операторів аграрного ринку змінювалися в останні дні зі стрімкою швидкістю. Виною тому стали взаємовиключні за змістом заяви та дії представників влади.

Ірина АКІМОВА
Отже, 29 березня перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна заходами тарифного регулювання. «31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор Янукович зажадав підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібне обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - пообіцяла вона у виступі на українському саміті «Чи можна справжні реформи реалізувати в житті?» Нагадаємо, 4 жовтня 2010 року Кабмін встановив до кінця року квоти на експорт пшениці, жита, кукурудзи, ячменю і гречки, а 8 грудня режим квотування був пролонгований до кінця березня 2011 року. У результаті цього вітчизняні аграрії та зернотрейдери не можуть реалізовувати на експорт сільськогосподарську продукцію.

При цьому ніхто не очікував якогось підступу в словах Акімової, якщо вона посилалася на відповідне рішення Президента. До того ж, ці заходи є частиною домовленостей української влади з МВФ.

Законопроект про введення планувалося зареєструвати до кінця тижня, а мита встановити на рівні 9% від митної вартості пшениці, 12% - кукурудзи і 14% - ячменю. Цей документ був розроблений Міністерством фінансів і розглядався на засіданнях уряду 21 і 23 березня.

Однак «музика недовго грала». Уряд зробив вигляд, що не розчув згаданої заяви Акімової з посиланням на побажання Януковича, і на засіданні 30 березня оголосив про продовження дії квот на експорт зернових до 1 липня поточного року.

Обсяг квот Кабмін збільшив тільки на експорт кукурудзи - на 2 млн. тонн.

Таким чином, корупційну схему квотування експорту зернових буде продовжено. Справа в тому, що діючі в Україні з жовтня минулого року квоти розподілялися непрозоро. Вони розподілялися виходячи із заявок операторів, в обсягах, які мали підтверджуватися Міністерством агрополітики. Як наслідок, двічі не змогли отримати квоти найбільші зернотрейдери, які давно працюють в Україні - а це міжнародні компанії Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group та інші оператори. Оскільки Мінагрополітики не підтвердило наявність у них обсягів зерна.

Зате найбільший обсяг експортної квоти на зернові отримала скандально відома компанія «Хліб Інвестбуд», яка, як нещодавно з`ясувалося, «несподівано» перетворилася з державної у приватну, та інтереси якої активно лобіює уряд.

Віктор Янукович і Микола Азаров перед початком засідання засідання керуючої ради комітету з економічних реформ
Щоправда, Кабмін пообіцяв тепер змінити принцип розподілу квот. «Вони будуть продаватися на аукціоні прозоро, чисто і красиво, як хочуть зернотрейдери», - заявив із цього приводу міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Але цій його заяві вже ніхто не вірить - навіть аукціони не гарантують прозорості розподілу квот, вважають учасники ринку. «Все буде залежати від умов допуску компаній до аукціонів», - натякнув щодо цього гендиректор «Нібулона» Олексій Вадатурський.

Як бачимо, далеко не все гладко у нинішній владі, де нібито вибудувана жорстка й ефективна вертикаль. Президент Віктор Янукович і представники його адміністрації говорять одне, а уряд Миколи Азарова робить зовсім інше. Це - з одного боку.

З іншого ж боку, очевидно, що в країні продовжують правити бал корупційні схеми, зав`язані на лобіюванні високопоставленими чиновниками інтересів бізнес-структур із сумнівною репутацією.

Аркадій Кашуба

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