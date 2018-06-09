Подарунок для корупції: уряд Азарова продовжив квоти на зерно

Настрої українських сільгоспвиробників та операторів аграрного ринку змінювалися в останні дні зі стрімкою швидкістю. Виною тому стали взаємовиключні за змістом заяви та дії представників влади.

Отже, 29 березня перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявила , що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна заходами тарифного регулювання. «31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор Янукович зажадав підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібне обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - пообіцяла вона у виступі на українському саміті «Чи можна справжні реформи реалізувати в житті?» Нагадаємо, 4 жовтня 2010 року Кабмін встановив до кінця року квоти на експорт пшениці, жита, кукурудзи, ячменю і гречки, а 8 грудня режим квотування був пролонгований до кінця березня 2011 року. У результаті цього вітчизняні аграрії та зернотрейдери не можуть реалізовувати на експорт сільськогосподарську продукцію.

При цьому ніхто не очікував якогось підступу в словах Акімової, якщо вона посилалася на відповідне рішення Президента. До того ж, ці заходи є частиною домовленостей української влади з МВФ.

Законопроект про введення планувалося зареєструвати до кінця тижня, а мита встановити на рівні 9% від митної вартості пшениці, 12% - кукурудзи і 14% - ячменю. Цей документ був розроблений Міністерством фінансів і розглядався на засіданнях уряду 21 і 23 березня.

Однак «музика недовго грала». Уряд зробив вигляд, що не розчув згаданої заяви Акімової з посиланням на побажання Януковича, і на засіданні 30 березня оголосив про продовження дії квот на експорт зернових до 1 липня поточного року.

Обсяг квот Кабмін збільшив тільки на експорт кукурудзи - на 2 млн. тонн.

Таким чином, корупційну схему квотування експорту зернових буде продовжено. Справа в тому, що діючі в Україні з жовтня минулого року квоти розподілялися непрозоро. Вони розподілялися виходячи із заявок операторів, в обсягах, які мали підтверджуватися Міністерством агрополітики. Як наслідок, двічі не змогли отримати квоти найбільші зернотрейдери, які давно працюють в Україні - а це міжнародні компанії Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group та інші оператори. Оскільки Мінагрополітики не підтвердило наявність у них обсягів зерна.

Зате найбільший обсяг експортної квоти на зернові отримала скандально відома компанія «Хліб Інвестбуд», яка, як нещодавно з`ясувалося, «несподівано» перетворилася з державної у приватну, та інтереси якої активно лобіює уряд.

Щоправда, Кабмін пообіцяв тепер змінити принцип розподілу квот. «Вони будуть продаватися на аукціоні прозоро, чисто і красиво, як хочуть зернотрейдери», - заявив із цього приводу міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Але цій його заяві вже ніхто не вірить - навіть аукціони не гарантують прозорості розподілу квот, вважають учасники ринку. «Все буде залежати від умов допуску компаній до аукціонів», - натякнув щодо цього гендиректор «Нібулона» Олексій Вадатурський

Як бачимо, далеко не все гладко у нинішній владі, де нібито вибудувана жорстка й ефективна вертикаль. Президент Віктор Янукович і представники його адміністрації говорять одне, а уряд Миколи Азарова робить зовсім інше. Це - з одного боку.

З іншого ж боку, очевидно, що в країні продовжують правити бал корупційні схеми, зав`язані на лобіюванні високопоставленими чиновниками інтересів бізнес-структур із сумнівною репутацією.

Аркадій Кашуба