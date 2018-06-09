Подарунок для корупції: уряд Азарова продовжив квоти на зерно
Акімова, пославшись на вимогу Президента, пообіцяла скасування квот. Буквально наступного дня уряд продовжує їхню дію до 1 липня ...
Настрої українських сільгоспвиробників та операторів аграрного ринку змінювалися в останні дні зі стрімкою швидкістю. Виною тому стали взаємовиключні за змістом заяви та дії представників влади.
|Ірина АКІМОВА
При цьому ніхто не очікував якогось підступу в словах Акімової, якщо вона посилалася на відповідне рішення Президента. До того ж, ці заходи є частиною домовленостей української влади з МВФ.
Законопроект про введення планувалося зареєструвати до кінця тижня, а мита встановити на рівні 9% від митної вартості пшениці, 12% - кукурудзи і 14% - ячменю. Цей документ був розроблений Міністерством фінансів і розглядався на засіданнях уряду 21 і 23 березня.
Однак «музика недовго грала». Уряд зробив вигляд, що не розчув згаданої заяви Акімової з посиланням на побажання Януковича, і на засіданні 30 березня оголосив про продовження дії квот на експорт зернових до 1 липня поточного року.
Обсяг квот Кабмін збільшив тільки на експорт кукурудзи - на 2 млн. тонн.
Таким чином, корупційну схему квотування експорту зернових буде продовжено. Справа в тому, що діючі в Україні з жовтня минулого року квоти розподілялися непрозоро. Вони розподілялися виходячи із заявок операторів, в обсягах, які мали підтверджуватися Міністерством агрополітики. Як наслідок, двічі не змогли отримати квоти найбільші зернотрейдери, які давно працюють в Україні - а це міжнародні компанії Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group та інші оператори. Оскільки Мінагрополітики не підтвердило наявність у них обсягів зерна.
Зате найбільший обсяг експортної квоти на зернові отримала скандально відома компанія «Хліб Інвестбуд», яка, як нещодавно з`ясувалося, «несподівано» перетворилася з державної у приватну, та інтереси якої активно лобіює уряд.
|Віктор Янукович і Микола Азаров
Як бачимо, далеко не все гладко у нинішній владі, де нібито вибудувана жорстка й ефективна вертикаль. Президент Віктор Янукович і представники його адміністрації говорять одне, а уряд Миколи Азарова робить зовсім інше. Це - з одного боку.
З іншого ж боку, очевидно, що в країні продовжують правити бал корупційні схеми, зав`язані на лобіюванні високопоставленими чиновниками інтересів бізнес-структур із сумнівною репутацією.
Аркадій Кашуба