Влада Києва ініціює створення міської асоціації ринків

Найближчим часом у столиці буде створено Київську міську Асоціацію ринків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, нещодавно у міськдержадміністрації відбулась зустріч з керівниками найбільших ринків, на якій обговорювались програми соціального партнерства міської влади з приватними ринками. Під час цієї зустрічі було вирішено створити асоціацію, що вирішуватиме найбільш проблемні питання функціонування ринків у столиці: прискорення вирішення питань землекористування, прискорення погоджень проектування, реконструкції та будівництва об’єктів на території приватних ринків та впорядкування прилеглих до ринків території і звільнення їх від несанкціонованих МАФів.

«Ми вже доручили районам створити спеціальні комісії з виявлення і попередження появи об’єктів несанкціонованої торгівлі та опрацювати питання щодо закріплення за ринками навколо території для проведення робіт з благоустрою», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Також, за його словами, сторони домовилися, що на кожному ринку формуватимуть певний запас продуктів, що входить до соціальної групи, для використання в періоди підвищеного попиту та регулювання ціни на них.

«Приватні ринки готові брати на себе соціальну функцію та регулювати ціни на першочергові продукти харчування», - поінформував Р.КРАМАРЕНКО.

На сьогодні вже відбулося перше засідання ініціативної групи, яку очолив директор ринку «Виноградар» Ігор КУЧЕРУК. Планується, що протягом квітня кожен ринок прийме рішення про вступ до асоціації, а у травні відбудуться загальні збори, на яких буде обрано правління та визначено порядок роботи асоціації.