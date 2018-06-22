Як Путін і Азаров чубилися навколо «ідеальної формули» ціни на газ

Своїми заявами Путін ніби парирував Генпрокуратурі України, яка звинувачує Тимошенко в укладанні газової угоди, що нанесла збитки нашій країні... Цим він захищав себе...

Під час зустрічі у вівторок у Москві з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним глава уряду України Микола Азаров не добився анінайменшого прогресу в питаннях газових поставок російського газу до України і його транзиту територією країни до Європи.

Аргументи Азарова були відомі наперед, а в розмовах з паном Путіним він їх лише повторив. Зокрема, Микола Янович поскаржився Володимиру Володимировичу на те, що ціна російського блакитного палива для України не є «справедливою» і «ідеальною».

«Ця «ідеальна» формула, вона чомусь призводить до того, що наші сусіди отримують газ за ціною меншою, ніж ми. Значить, вона не зовсім ідеальна», - переконував партнера Азаров. При цьому підкреслив, що Україна не просить зараз якихось нових знижок, а лише намагається добитися виправданих і справедливих принципів формування ціни. «Для нас має діяти логічний підхід, який би розуміла наша країна. Ви його вважаєте ідеальним, ми його вважаємо абсолютно не ідеальним», - аргументував український прем`єр-міністр.

Крім того, Азаров спробував оскаржити доцільність і справедливість використання у формулі визначення газової ціни вартості газойля, який у паливному балансі України складає, за його словами, всього одну десяту відсотка. А раніше український глава уряду вже неодноразово заявляв про те, що газову формулу доцільно прив`язати до вугілля, оскільки саме вугілля є альтернативою газу в Україні.

Ще одним доводом Азарова на користь необхідності перегляду газових угод було те, що ціни на російський газ для України ростуть, а ставки на його транзит до Європи заморожені. «По суті, Україна зазнає збитків, не одержуючи компенсації за прокачування газу через свою територію», – заявив він перед відльотом до Москви. І у зв`язку з цим пригрозив, що якщо Росія не перегляне формулу ціни газу, то для неї виросте вартість транзиту газу українською територією.

Проте на всі вищенаведені аргументи Миколи Азарова були озвучені «контраргументи» Володимира Путіна. Причому російський прем`єр-міністр оголосив їх у категоричній, такій, що не терпить заперечення, формі – як такі, що не можуть бути поставлені під сумнів і спростовані українською стороною.

Зокрема, на докір у тому, що для України російський газ обходиться дорожче, ніж для інших європейський країн, Путін відповів на прес-конференції наступне: «Практично для всіх європейських споживачів російський газ дорожчий, ніж для України. У Польщі дорожче, в Німеччнині не набагато, але дорожче. Але з німецькими партнерами кооперація глибша, ніж з Україною». (Невже Німеччина входить у Митний союз Росія – Білорусь – Казахстан?). Коли ж українські журналісти поставили російському прем`єрові запитання в лоб, чи справедливо, що ціна на газ для України вища, ніж для європейських країн, які знаходяться далі, і що за транзит Росія платить Києву менше, він відповів прямо і стисло (майже як з приводу загибелі підводного човна «Курськ»): «У вас спотворена інформація!»

Азаров зважився в цьому місці прес-конференції вставити свої аргументи, заявивши, що з приводу транзиту український журналіст, який задавав питання, все ж таки має рацію – вже за транзит Москва платить Києву дійсно менше. «Ні, не має рації» – безапеляційно відповів на це Путін. Потім російський керманич уточнив, що Росія платить Україні за транзит газу європейську ціну, яка також нібито складається під впливом ринкових чинників. «Що стосується транзиту, то транзит так само, як і ціна на газ, розраховується за певною формулою», – заявив Путін.

Щодо зауваження Азарова щодо складових газової формули Путін сказав, що газойль присутній у всіх європейських формулах Газпрому, і ціна на газойль міняється разом із ціною на нафту. При цьому Росія, за його словами, не має відношення до волатильності світових цін на нафту, де лише 12% відноситься до реальних поставок. «Хіба це ми створили таку ситуацію? Ні! Хто Північною Африкою займається, ми? Ні! Іраком хто займався, ми? Ні! Ми тут ні при чому, – заявив Путін. - Кон`юнктура так склалася світова.»

Що цікаво, даними заявами глава уряду Росії ніби парирував Генпрокуратурі України, яка звинувачує екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко в укладанні газової угоди з Москвою в січні 2009 року, що нібито нанесла матеріальний збиток Україні. Путін, по суті, встав на її захист, захищаючи разом з тим себе як сторону, що підписала горезвісні документи.

Більш того, російський прем`єр заявив, що бачить політичну складову в переслідуваннях зараз в Україні Юлії Тимошенко (чиє б нявчало). «Все, що робилося колишнім керівництвом, було погано. Все, що робиться сьогодні, добре – так завжди і скрізь», - ніби як поіронізував він.

Більш того, Путін підтвердив, що якраз Тимошенко і наполягла на тому, щоб і ціна на російський газ для України, і ціна за транзит формувалися виключно на «ринкових умовах». Хоча де тут ринок, якщо ціни і тарифи диктують два монополісти – Газпром і Нафтогаз, - незрозуміло. При цьому вказав, що суперчки з газового питання з попереднім українським урядом теж були дуже жорсткі.

Підводячи ж підсумки зустрічі, що відбулася, Володимир Путін заявив, що Росія і Україна підтвердили намір строго виконувати умови газових угод. Це стосується, за його словами, як цін на російський газ для українських споживачів, так і «надійного» транзиту енергоносіїв територією України. Тобто дав зрозуміти, що Росія не має наміру йти на жодні поступки Україні – ні за ціною газу, ні за ставками за транзит. Більш того, прокоментував можливі спроби України підвищити ціни за транзит: у такому разі, заявив він, ціни на газ також будуть підвищені.

Втім, раніше Путін відкрито заявив про те, що ціна російського газу для України таки може бути істотно знижена. Проте можливе таке лише при виконанні однієї з двох умов: або Україна вступить у Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном, тобто піде абсолютно не вигідним для себе шляхом; або Київ віддасть Москві свою газову трубу.

Під час зустрічі прояснилася інтрига щодо озвученого у понеділок главою Газпрому Міллером прогнозу про ціну в останньому кварталі 2011 року російського газу для України в 500 доларів за тисячу кубометрів. Виявляється, він просто мав на увазі формульну ціну – без урахування знижки на 100 доларів, яку Україна одержала за торішньою Харківською угодою про продовження на 25 років перебування в Севастополі Чорноморського флоту Росії. Отже, все ж таки 400 доларів, а не 500.

Крім того, потрібно врахувати, що прогнози про ймовірність ціни газу в четвертому кварталі на рівні 400 доларів за тисячу кубометрів експерти називали ще в березні-квітні поточного року, коли нафта в світі тільки дорожчала. Але на початку травня відбулося різке падіння світових цін на нафту – більш ніж на 10%. Тому й ціна російського газу в кінці року може виявитися трохи дешевшою, ніж раніше очікувалося.

Мало того, не потрібно забувати також про те, що, за прогнозами багатьох експертів, ще цього року може настати друга хвиля світової економічної кризи. А в цьому випадку ціни на нафту можуть знову дуже різко впасти, як це було в другій половині 2008 року – тоді нафта за декілька місяців подешевшала вчетверо!

За такого розвитку подій, та ще у випадку, якщо після падіння ціни на нафту досить довго протримаються на низькому рівні, вартість російського газу для Європи може впасти до 200-250 доларів за тисячу кубометрів – хай, не в четвертому кварталі 2011 року, а в другому або третьому кварталі 2012-го. Для України ж, з урахуванням знижки згідно з Харківськими угодами, імпортний газ подешевшає взагалі до 140-170 доларів.

Олександр Безкоровайний