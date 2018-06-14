Плоский гумор: Арбузов обіцяє зміцнення гривні

Глава Нацбанку Сергій Арбузов вирішив похвалитися здобутками свого відомства у боротьбі з інфляцією і повідомив публіці, що протягом двох місяців в Україні спостерігається дефляція: у липні - 1,3%, у серпні - 0,4%. І хоча він зазначив, що це явище обумовлене, у тому числі, сезонним зниженням цін на продукти, але ще й виставив як заслугу НБУ певні дії, які також нібито сприяли гальмуванню інфляції.

Позиція головного банкіра не видається дивною - чому б не приписати собі якісь заслуги, посилаючись на непогані економічні показники. Хоча насправді тут ані Нацбанку, ані уряду хвалитися особливо нічим, оскільки дефляції у липні і серпні було досягнуто винятково завдяки різкому здешевленню плодоовочевої продукції.

Зокрема, минулого місяця подешевшали фрукти - на 11,5%, овочі - на 25,6%, картопля - на 36,0%. Тоді як хліб, м`ясопродукти, рибопродукти, молоко, сир, яйця, соняшникова олія, а також практично всі непродовольчі товари та послуги лише дорожчали.

Однак вразила у цій доповіді остання фраза Арбузова. Точніше, її кінцівка. «Національний банк вважає, що і надалі інфляція буде в прогнозованих межах, а також БАЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ укріплення гривні» - заявив він.

Пасаж про зміцнення гривні дуже дивний. Авторитетні зарубіжні експерти в один голос попереджають про те, що насувається друга хвиля світової кризи. Про те, що глобальна економіка вступає у «небезпечну нову фазу», заявила, наприклад, наприкінці минулого тижня глава МВФ Крістіан Лагард.

На фондових ринках включно з українськими останнім часом спостерігаються панічні розпродажі і обвал котирувань. Учора, наприклад, українські фондові ринки за показниками повернулися у 2009 рік. Євровалюта стрімко падає по відношенню до долара (більше ніж на 6% за два тижні), а до кінця минулого тижня також істотно послабили до долара свої валюти Росія, Китай, Англія, Канада, Швейцарія, Польща і Туреччина - усе це дуже погано для зовнішньої торгівлі України.

Європейські банки на сьогодні перестали довіряти одне одному, кредити швидко дорожчають. Населення України у величезних масштабах продовжує з місяця в місяць скуповувати тверду валюту (7,8 млрд. дол від початку року). Гривня на міжбанківському та готівковому ринках подолала останнім часом психологічну позначку у 8 грн. / дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України останній рік росте як на дріжджах, та ще й з жовтня відбудеться значне підвищення ціни на російський газ.

Митний союз (Росія, Білорусь і Казахстан) вже почав торгову війну проти України, обмежуючи український експорт, а з січня 2012 року ситуація ще більше загостриться. Попит на сталь у світі знижується, що безпосередньо стосується вітчизняних металургів, а обсяг експорту українського зерна через введення мит мізерно малий вже третій місяць поспіль. Пан Арбузов у таких умовах якимось дивним чином розгледів можливість ревальвації гривні?!

Можливо, глава Нацбанку намагається таким чином ввести хоч якусь частину співвітчизників в оману. Щоб вони не бігли в обмінники з метою швидше конвертувати свою гривню в долар або євро і тим самим не збільшували девальваційний тиск на національну валюту. Однак багато українців напевно запідозрять, що таке пророцтво Арбузова - від лукавого.

До речі, попередник Арбузова на посту глави НБУ Стельмах також розповідав у 2008 році - напередодні й одразу після старту кризи - що гривня падати не буде, що вона сильно недооцінена згідно з «індексом бігмака» і т.п. Ну а під кінець року вона впала до долара у два рази.

Отже, не прогадали ті українці, які не повірили тоді Стельмаху.

Можливо, нинішній глава Нацбанку робить ставку на те, що до кінця року надійдуть гроші від МВФ, через що, у свою чергу, в країну з новою силою хлине спекулятивний капітал, а це і призведе до ревальвації гривні? Проте ці надії здаються ілюзорними!

По-перше, існує великий ризик, що МВФ так і не відновить дію програми допомоги Україні. Минулого тижня Верховна Рада швиденько проголосувала, а Президент Янукович без зволікань підписав закон про пенсійну реформу, але це не єдина вимога Фонду. Ще є великі проблеми з дефіцитом «Нафтогазу», який кожен місяць для розрахунку з «Газпромом» занурюється в усе більші борги. Чітка вимога МВФ - підвищити ціну для населення на газ і тарифи на ЖКГ - поки не виконується. І невідомо, чи зважиться влада на такі заходи в умовах наближення парламентських виборів.

Крім того, місія МВФ, як повідомлялося, приїде в Україну лише наприкінці жовтня, а до того часу у Фонду може з`явитися ще одна умова для надання кредиту. Причому, досить жорстка. Тож дуже доречно для уряду та адміністрації президента було б послухати обурення президента Білорусі Лукашенка, який, зокрема, поскаржився, що МВФ зажадав від нього звільнення політичних ув`язнених. Для української влади, з урахуванням очікуваного невдовзі завершення судової справи в Печерському суді проти Юлії Тимошенко, теж варто готуватися до появи подібної додаткової умови від Фонду. Оскільки дії МВФ залежать від настрою, в першу чергу, урядів США і ЄС, а ті вже однозначно негативно висловилися щодо судового переслідування Тимошенко. Утім, на Банковій, треба думати, помітили і «оцінили» цю новину з Мінська, тому дочекаємося вердикту судді Кірєєва.

По-друге, навіть якщо МВФ відновить надання фінансової допомоги Україні, то це теж навряд чи надовго врятує гривню від девальвації в умовах настання другої хвилі світової кризи. Як її не врятував від обвалу кредит МВФ у 2008 році.

Тепер ситуація аналогічна. Глобальна криза, що насувається, напевно призведе до чергового обвалу гривні, які б «казки» зараз не розповідав Арбузов. Ступінь девальвації, у свою чергу, залежатиме від потужності другої хвилі кризи.

Треба сказати, що глава Мінфіну Федір Ярошенко днями також висловився щодо валютного курсу на майбутнє. «Курс долара і цього року, і наступного буде стабільним, як заплановано і оприлюднено», - заявив він минулої п`ятниці в парламенті.

Цей прогноз теж досить сміливий, але хоча б без ревальвації гривні.

Загалом, уряд і Нацбанк зараз намагаються заспокоїти співвітчизників, і очевидно, що влада виношує плани не допустити девальвації гривні до чергових парламентських виборів ,які відбудуться восени 2012 року. Оскільки в іншому випадку рейтинг партії влади впаде ще нижче, ніж він опустився за останні півтора року внаслідок відсутності реальних реформ, розгулу корупції та репресій проти опозиції, а також інших ознак згортання демократії в країні. При цьому цілком можливо, що Арбузов налаштований повторити помилку Стельмаха, який у 2008 році спустив близько 10 млрд. дол валютних резервів за заниженим курсом з метою не допустити великої девальвації.

Проте владі все одно не вдасться довго тримати гривню. Можу запропонувати Арбузову і Ярошенку парі: до кінця 2013 року долар коштуватиме не менше 12 гривень. Хоча обвал може статися і раніше, і бути глибшим. А от нинішній прогноз Арбузова про зміцнення гривні, як кажуть, не лізе ні в які ворота.

Олександр Безкоровайний