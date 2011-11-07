У Горлівці вчаділи дві людини: хотіли розпалити напівзруйновану пічку

У місті Горлівці Донецької області дві людини загинули в результаті отруєння чадним газом.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що отруєння чадним газом сталося в однокімнатній квартирі одноповерхового чотирьохквартирного приватного будинку в Нікітовському районі Горлівці.

В результаті загинули чоловік, 1954 р.н., який орендував це житло, і жінка, анкетні дані якої встановлюються.

Попередня причина події - порушення правил експлуатації пічного опалення: чоловік і жінка намагалися розпалити напівзруйновану пічку, внаслідок чого чадний дим пішов у приміщення