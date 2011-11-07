У Горлівці вчаділи дві людини: хотіли розпалити напівзруйновану пічку
21:56, 07 листопада 2011Суспільство
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Трагедія - в однокімнатній квартирі
У місті Горлівці Донецької області дві людини загинули в результаті отруєння чадним газом.
Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що отруєння чадним газом сталося в однокімнатній квартирі одноповерхового чотирьохквартирного приватного будинку в Нікітовському районі Горлівці.
В результаті загинули чоловік, 1954 р.н., який орендував це житло, і жінка, анкетні дані якої встановлюються.
Попередня причина події - порушення правил експлуатації пічного опалення: чоловік і жінка намагалися розпалити напівзруйновану пічку, внаслідок чого чадний дим пішов у приміщення
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