Хто мутить воду в «Київміськнафтопродукті»?

У ВАТ “Київміськнафтопродукт”, який є одним зі столичних операторів роздрібної торгівлі нафтопродуктами, триває конфлікт, що набув неабиякого розголосу в пресі. Повідомлялося начебто про незаконне утримання з боку осіб, котрі не мають на те повноважень, контролю “Київміськнафтопродуктом”.

Про це – розмова з головою Правління ВАТ “Київміськнафтопродукт” Олексієм Плакасовим та юристом підприємства Валерієм Корнеляком.

– У чому полягає суть конфлікту на “Київміськнафтопродукт”?

О.П. – Як відомо, власниками 75% акцій ВАТ “Київміськнафтопродукт” є іноземні компанії “Клентон Консалтинг лімітед”, “Інофос менеджмент лімітед”, “Портіал трейдинг лімітед”, “Прескона менеджмент лімітед”, “Баліотті ентерпрайзіс”, “Шевкон холдинг” і “Лабертіон холдинг.

На посаду голови Правління КМНП мене було обрано абсолютною більшістю (100%) голосів присутніх акціонерів на зборах, які відбулися в Дніпропетровську 23 березня минулого року. Однак, коли ми з новообраним керівництвом наступного дня прибули на підприємство за його юридичною адресою (бульвар Верховної Ради, 36), там нас зустрів загін охорони. Нас не впустили до приміщення і не надали можливості прийняти справи від попередніх керівників, відмовилися передати печатку і бухгалтерські документи. Відтоді пройшло більше року, однак я досі не можу приступити до виконання покладених на мене обов’язків, оскільки попередній голова Правління Миронюк і члени Правління Зубрій, Шайген, Дудка ігнорують рішення зборів акціонерів і відмовляються складати свої повноваження.

– Як ви оцінюєте рішення судів у спробі розв’язання цього конфлікту?

О.П. – Суди заангажовані протилежною стороною, і тому питання розглядається однобічно. Фактично має місце постійне затягування процесу – змінюються судді, люди не з’являються давати свідчення, суди переносяться, часові проміжки між судовими засіданнями сягають мало не року. А потім з-під столу дістаються рішення судів, про які ми навіть не знаємо. Так, одним із цих рішень було заборонено всім підприємствам України надавати приміщення для зборів КМНП. І подібних випадків багато.

– Як складається ситуація на підприємстві зараз?

О.П. – Є очевидним, що “Київміськнафтопродукт” на сьогодні – аутсайдер ринку. АЗС, які підприємство контролює, не відповідають нормам і вимогам ринку. Більше того, вони не відповідають навіть пожежним та екологічним вимогам, що взагалі недопустимо.

В.К. – Додам, що минулого року попереднє керівництво змінило юридичну адресу підприємства. У відповідності ж із чинним законодавством, для того, щоб змінити юридичну адресу, необхідно до статуту підприємства внести відповідні зміни, які приймаються на зборах акціонерів. На якій основі Деснянська райдержадміністрація вносила ці зміни, нам невідомо, адже на жодних зборах акціонерів не виносилося рішення про зміну юридичної адреси. Більше того, коли ми з’явилися за «новою» юридичною адресою підприємства – це проспект Корельського, 7/2, то виявилося, що там знаходиться …автозаправка, працівники якої не спроможні надати жодної інформації про місцезнаходження підприємства. Разом з тим, ми володіємо інформацією про те, що “Київміськнафтопродукт” своїх АЗС не має – деякі з них перепродані вже по кілька разів. Без перебільшення можна сказати, що на сьогодні “Київміськнафтопродукт” існує на папері, в документах, але фактично такого підприємства немає.

Нещодавно до Господарського суду міста Києва було подано позов Деснянської податкової інспекції про відшкодування 1 мільйона 200 тисяч гривень неоплачених податків з КМНП. У процесі розгляду справи заборгованість була частково погашена тими, хто зараз контролює підприємство. Але це зроблено винятково для уникнення порушення кримінальної справи проти колишнього керівництва підприємством.

– Ситуацію довкола “Київміськнафтопродукту” в пресі називають класичним прикладом рейдерства, тобто незаконного захоплення підприємства…

В.К. – Так, це захоплення чужої власності. Особи, які керували підприємством, дізнавшись про те, що власник змінився, вирішили зберегти за собою контроль над ним, незважаючи на те, що їх звільнили. Вони ігнорують рішення зборів акціонерів і застосовують різні незаконні схеми. Перше, що вони роблять – забороняють проведення зборів акціонерів, на яких може бути прийняте рішення про їх переобрання.

Схема захоплення і незаконного утримання підприємства приблизно виглядає так: спочатку виноситься рішення, яке забороняє проведення зборів. Акціонери, які беруть участь у зборах акціонерів, можуть навіть не знати про те, що існує таке рішення. Це, так би мовити, стартовий майданчик для того, щоб прийти до того ж судді і отримати рішення, яким зібрання акціонерів визнається недійсним. Тим часом, поки тривають суди-пересуди, попередні керівники, які незаконно утримують печатку і фінансово-господарську документацію, займаються реалізацією основних засобів підприємства. І фактично на сьогодні майно вже знаходиться на підприємствах, афільованих з колишніми керівниками.

– Хто, на Вашу думку, має інтерес до КМНП?

О.П. – Нагадаю, що ще у 2005 році відбулися збори акціонерів, на яких головою Правління ВАТ “Київміськнафтопродукт” було обрано Олексія Гончарова. Після зборів він разом з новообраними членами Правління і судовим виконавцем прийшли на підприємство для отримання печатки і відповідної документації. Однак терміново на території підприємства з’явився один з колишніх народних депутатів А.Деркач зі своїми охоронцями, які, для з’ясування ситуації, вимусили Гончарова покинути підприємство і звернутися в прокуратуру Дніпровського району. Однак у прокуратурі відмовилися від будь-якого розгляду. Коли ж Гончаров повернувся на підприємство, там вже стояла озброєна охорона, і на його територію вже нікого не впускали. Ось що можна відповісти на запитання про зацікавлення щодо “Київміськнафтопродукту”.

– Яким чином Ви плануєте реалізувати ваше право на керівництво підприємством?

О.П. – Насамперед – через суди. Не маю ніяких сумнівів, що зрештою законність у ситуації довкола “Київміськнафтопродукту” буде дотримано. Щоправда, за цей час, як я вже казав, майно підприємства буде значною мірою розкрадене, однак суд ще скаже своє слово, і вся розграбована власність КМНП буде повернуто її законним власникам.

Існує ще й політичний аспект цього питання. Відомо, що фракція Соцпартії парламенту п’ятого скликання, до якої входив А.Деркач, перебувала, разом з Партією регіонів і КПУ, у складі правлячої коаліції. А це означало, що суди, прокуратура іноді добровільно, іноді під тиском змушені були приймати рішення на користь сил, які фактично контролювали систему влади в країні. Я неодноразово записувався на прийом до першого віце-прем’єра М. Азарова, але жодного разу не зміг потрапити до нього. Ми писали листи до кожного члена комісії по боротьбі з рейдерством особисто, однак зрештою дізналися з Інтернету про те, що антирейдерська комісія розглянула справу КМНП і визначила, що «в діях пана Плакасова спостерігається спроба рейдерського захоплення КМНП»! Ось вам реальний приклад «ефективності» роботи цієї комісії.

Однак час диктує політичні зміни. Не сумніваюся, що дні Деркача і його товаришів по владі пораховані. Відтак, скоро ми зможемо повернутися до законного розгляду і відповідного рішення з багатьох судових справ, в тому числі і щодо “Київміськнафтопродукту”.

Петро Валерко