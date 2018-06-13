Валютні ОВДП - смачна приманка з гачком всередині

Черговим кроком із "заманювання" блукаючої на волі готівкової валюти на благі потреби держави стала ідея уряду випустити валютні ОВДП для продажу їх як компаніям, так і фізособам. Згадаймо недавнє запровадження "паспортного" продажу готівкової валюти...

В принципі, поле для діяльності - родюче... За десять місяців 2011 року загальна кількість готівкової валюти, яка знаходиться на руках у населення, зросла на 9,2 млрд. дол. Таким чином, зараз на території України в обігу готівкової валюти на суму понад 75 млрд. дол., а це в 2,5 рази більше, ніж вся емісія гривні.

Як бачимо, в Україні реально існує величезна кількість готівкової валюти, яка зараз не задіяна в банківському секторі, а значить, в економіці України. Тому ідея валютних ОВДП, які можуть купувати фізичні особи і компанії, цікава.

Варто зазначити, що за всю історію України не було таких державних цінних паперів. І взагалі випуск цінних паперів, номінованих у валюті, а тим більше, державних ЦП, на території України - рідкісне явище, оскільки головним платіжним засобом в Україні, як і раніше, залишається гривня, то всі держпапери були номіновані у гривні. Що ж до держоблігацій у валюті або як їх ще називають єврооблігації, то їх продавали виключно нерезидентам.

Таким чином виходить, що у разі випуску валютних ОВДП держава отримає можливість повертати в банківський сектор готівкову валюту і тим самим покращувати ситуацію на українському валютному ринку. Крім того, Мінфін отримає можливість за рахунок цієї валюти виплачувати відсотки і погашати зовнішні борги перед нерезидентами, що в 2012 році буде однією з найважливіших проблем Мінфіну. Якщо з цих 75 млрд. дол. за рахунок валютних ОВДП вдалося б залучити хоча б десяту частину, то Україна змогла б обійтися без кредитів МВФ у 2012 році. А якщо більше половини готівкової валюти повернути в економіку посередництвом валютних ОВДП, то можна було б почати масове погашення зовнішніх боргів і тим самим зменшити навантаження і на держбюджет, і на економіку України загалом. Крім того, збільшення обсягів валюти дозволило б НБУ скуповувати її для поповнення золотовалютних резервів, що дуже важливо для стабільності курсу гривні. З цієї причини, якщо механізм продажу валютних ОВДП запрацює на повну потужність - це радикально змінить ситуацію на українському валютному ринку.

Втім, всі ці позитиви "запрацюють", якщо буде отримана відповідь на головне питання - чи почнуть українські бізнес-структури і населення купувати валютні ОВДП?

Купувати валютні ОВДП зможуть тільки ті юридичні особи, які мають валютну виручку. Але для того, аби юридичні особи купували ці валютні ОВДП, потрібно, щоб ці цінні папери мали високу ліквідність. НБУ обіцяє, що банки зможуть ці ОВДП використовувати для рефінансування та свопів. Але очевидно, що цього мало. Ліквідність валютних ОВДП багато в чому залежатиме, особливо на початковому етапі, від готовності НБУ купувати ці цінні папери на вторинному ринку. Якщо НБУ буде щодня котирувати і купувати валютні ОВДП в свій портфель, це забезпечуватиме високу ліквідність цих цінних паперів. А тоді і банки, і їх клієнти-юридичні особи будуть прихильно ставиться до валютних ОВДП і купувати їх як альтернативу валютних депозитів для юридичних осіб.

Але, якщо ліквідність валютних ОВДП буде слабкою і на українському фондовому ринку не буде активних операторів цього сегменту ринку, то популярність цих держоблігацій буде такою ж низькою, як нині популярність гривневих ОВДП. Без активного вторинного ринку валютних ОВДП буде складно вмовити юридичних осіб, навіть тих, що мають великі надлишки безготівкової валюти, купувати цінні папери, бо у покупця може виникнути проблема отримання своєї валюти назад, у тому випадку, якщо вона йому терміново знадобиться для бізнес-операцій.

Що ж до населення, то як покупець державних цінних паперів, це дуже складний клієнт. На сьогодні населення може без особливих проблем придбати і гривневі ОВДП, і індексні ОВДП, прив`язані до курсу валюти, але воно ці цінні папери фактично не купує. Це викликано тією обставиною, що механізм валютних депозитів населенню добре знайомий, а ринок цінних паперів і такий складний його сегмент, як ринок держоблігацій для більшості фізичних осіб виглядає дуже незрозумілим і заплутаним. Тому потрібно буде провести велику виховну, роз`яснювальну та агітаційну роботу, аби розповісти і пояснити пересічним українцям - як можна купувати і продавати валютні ОВДП.

Популярність валютних ОВДП багато в чому залежатиме від ставок за цими цінними паперами. На поточний момент, за даними НБУ, середня прибутковість за доларовим депозитом на термін 1 рік становить 7,32%. Якщо під державні валютні папери будуть виплачені відсотки 5-6% річних, то можна ще сподіватися на певний успіх. За умови, що термін обігу валютних ОВДП буде не більше 1-2 років. Якщо валютні ОВДП будуть мати термін обігу 3-5 років, а відсотки за ними - 1-2% річних, то такі цінні папери не дуже зацікавлять потенційних покупців, як фізичних, так і юридичних осіб.

Головна проблема, яка буде найбільше впливати на популярність валютних ОВДП. Велика частина готівкової валюти - це гроші «неофіційної економіки». Чи захочуть власники "тіньової готівки" вкладати її у валютні ОВДП, буде залежати від того - повірять вони державі, чи ні. На сьогодні ця валюта використовується «неофіційною економікою» для своїх бізнес-розрахунків. Купівля валютних ОВДП може відбуватися в тому випадку, коли «неофіційна» економіка виходитиме в офіційний сектор економіки і тоді їй вже буде важливо мати офіційну та легітимну валюту, як засіб накопичення.

І наостанок. Теоретично, можна за рахунок масового продажу валютних ОВДП залучити частину валюти у населення і юридичних осіб, але при цьому доведеться виплачувати відсотки за цими цінними паперами і погашати їх виключно у валюті. Для таких операцій Мінфіну знову потрібна буде валюта, яку можна отримати знову ж таки за рахунок закордонних інвесторів. Бо на відміну від гривні, яку завжди можна просто «надрукувати» і погасити будь-яку кількість гривневих ОВДП, погасити валютні ОВДП за рахунок емісії валюти Україна не зможе. Або знову ж таки доведеться робити конверсію і погашати валютні ОВДП вже гривнею. А це вже зовсім інша ситуація...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру