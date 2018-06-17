Білі плями у справі «ніжинських робінгудів»

У Деснянському районному суді Чернігова триває розгляд кримінальної справи стосовно групи молодих людей, які у 2009 році у Ніжині протидіяли, у тому числі і силовими методами, наркоторгівлі. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців у місті паралізувала функціонування мережі розповсюдження наркотиків. Колишні спортсмени "затримували" наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео.

Керівник групи – Владислав Павлович, раніше судимий за майнові злочини, – мав особистий мотив боротися з наркоторгівлею, оскільки його молодший брат через передозування деякий час перебував у комі та ледь не помер. Діяльність угруповання, яке протидіяло поширенню наркотиків, деякий час влаштовувала всіх, окрім причетних до наркоторгівлі.

Сьогодні на лаві підсудних разом з Павловичем опинилися ще п’ятеро чоловіків. Ким є "ніжинські робінгуди" – борцями за справедливість чи злочинцями, має відповісти суд. Але сторона захисту повідомляє про претензійність суду. Захисники зверталися до суду з проханням розглядати цю справу колегією суддів, але її веде суддя Андрій Стеблина одноосібно.

Натомість в обласній прокуратурі, яка представляє сторону обвинувачення, від коментарів утримуються, мовляв, судове засідання ще триває і будь-які коментарі з цього приводу можна розцінювати, як тиск на суд.

Офіційно "робінгудів" хочуть покарати за бандитизм

За офіційним повідомленням, розповсюдженим Сектором громадських зв’язків УМВС в області, у Деснянському районному суді міста Чернігова розглядається кримінальна справа, порушена за ознаками злочинів, передбачених статтями 257, 186 ч. 5, 187 ч. 2, 4, 189 ч. 4, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 309 ч. 1, 357 ч. 3 Кримінального кодексу України відносно озброєної організованої групи-банди у складі непрацюючих мешканців Ніжина.

Молодики, за попередньо розробленим планом та розподілом ролей, маючи у своєму розпорядженні вогнепальну зброю, здійснювали збройні напади та силовий захват громадян, завдаючи їм тілесні ушкодження (у тому числі із застосуванням спецзасобів, вогнепальної зброї), вимагали гроші. Члени групи представлялися працівниками міліції, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів,

У ході супроводження кримінальної справи працівниками УБОЗ УМВС в Чернігівській області задокументовано 13 злочинів, 11 з яких - в складі організованої злочинної групи. В числі інкримінованих та задокументованих злочинів: бандитизм, 5 вимагань, 2 розбійні напади, грабіж, незаконний обіг вогнепальної зброї та наркотичних засобів, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення документів.

Потерпілим громадянам завдано збитків на суму близько 100 тисяч гривен. У членів банди вилучено зброю та автомобілі Мегсеdes-Benz-200С, Ореl Аscona, Skoda Оctavia, ВАЗ - 2108, ВАЗ - 21099.

Організатор банди та четверо спільників у 2010 році були заарештовані та перебувають у СІЗО міста Чернігова, ще одного молодика було відпущено на підписку про невиїзд.

Санкції статей Кримінального кодексу України передбачають ув’язнення до 15 років.

"Ці люди під прикриттям благих намірів – боротьби з наркоманією, - вони фактично займалися розбоєм і вимаганнями", - так прокоментував керівник обласного управління УБОЗу в інтерв`ю журналістам ТСН дії "робінгудів" невдовзі після їхнього затримання.

Прогнози захисників не оптимістичні

Адвокат Павловича Катерина Нікітюк стверджує, що з її підзахисним на лаві підсудних опинилися ті, кого звинуватити найлегше – ще двоє чоловіків мають судимості. Один із підсудних взагалі мав у справі проходити свідком. Усі докази звинувачення базуються на показах потерпілих, прямих свідків немає. Із семи потерпілих троє теж мають судимість, але за розповсюдження наркотиків. За словами адвоката, потерпілі до суду не з’являються, що й затягує судовий розгляд. Підсудних звинувачують у вимаганнях грошей, хоча вони, як стверджує Нікітюк, кошти у наркодилерів не вимагали, а забирали наркотики та знищували. А правоохоронці називають суму збитків, завданих потерпілим, зсилаючись на їхні заяви. "Ніжинські робінгуди" пояснюють свою діяльність не прагненням когось катувати, а єдиною метою – залякати і не допустити подальшого розповсюдження наркотиків.

Серед інших злочинів Павловича звинувачують у незаконному зберіганні зброї. Проте, за словами понятої у справі, вона не бачила, як вилучали пістолет – бачила зброю на капоті автомобіля підозрюваного. За даними правоохоронців, пістолет без відбитків пальців Павловича було знайдено в його автомобілі, а набої (теж "чисті") – у нього вдома. Проте нині жінка, яка виступала понятою, теж перебуває за гратами – її засуджено за збут наркотиків.

За інформацією адвоката, суд переглянув відеозаписи, на яких озвучені зізнання дилерів у поширення наркотиків, однак ці записи долучені до справи, як підтвердження вини підсудних. Потерпілі заявляють, що їх примусили сказати завчений текст. Захисники вимагають проведення експертиз щодо встановлення, чи були корисливі мотиви у діяльності групи Павловича, але суд поки що не відповідає згодою. Суд не звертає увагу на зміст розмов, у яких названо конкретні прізвища людей, які замість боротися з наркомафією, усіляко їй сприяли. Хоча на відео звучать заяви, що незаконний обіг наркотиків "кришували" самі правоохоронці, тому наркоторговців не ув`язнювали раніше.

"Суду важливо, як били, як вимагали", - підкреслює Нікітюк. Інформацію про наркодилерів повідомляли і в міліцію, і в прокуратуру, але достатніх підстав для порушення кримінальних справ не було виявлено. За словами адвоката, з відомств приходять відписки, що міліція вживає усіх заходів для подолання наркоторгівлі.

Правозахисник Денис Ципін, який виступає офіційним представником Павловича у суді, підтверджує, що "ніжинські робінгуди" визнають свою провину: вони порушували закон і готові понести покарання. Але їх порушення - це хуліганство, нанесення легких тілесних ушкоджень, самоуправство, але ніяк не бандитизм, який інкримінують молодим людям. За свої злочини хлопці, перебуваючи під слідством у СІЗО, майже відбули покарання і їх мають відпустити. А загалом, задля справедливості, повинні судити не тільки "робінгудів", а й тих людей, які розповсюджували наркотики, усіх інших, які "кришували" наркобізнес.

За словами Нікітюк, керівники, які затримали "робінгудів", отримали підвищення. "У цій справі міліцейські чини заробили зірочки на погони", - сказала вона, оскільки за показниками, викрито "серйозне злочинне угрупування".

Захисники "робінгудів" очікують реакції громадськості, яка може продемонструвати небайдужість та моральну підтримку тим, хто сьогодні перебуває на лаві підсудних.

Доки триває суд… Однак поки "робінгудів" судять, наркотики у Ніжині продаються - хіба що ще без зовнішньої реклами. На власному прикладі це продемонстрували журналісти програми "Знак оклику!" телеканалу ТВі. У своєму сюжеті вони показали, як у Ніжині упродовж буквально сорока хвилин можна легко знайти і вільно придбати наркотики у тих самих торговців, які у справі проходять як потерпілі від "самосуду". У Ніжині кожен знає, де продають наркотики, а наркодилери продовжують їх збувати молоді та підліткам.

За статистикою, на Чернігівщині за 2011 рік близько 10% зареєстрованих злочинів скоєно у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Разом з тим, правоохоронці звітують про успіхи у боротьбі з наркоторгівлею та наркоманією. Минулого року порушено майже тисячу кримінальних справ за незаконні операції з наркотиками, практично половина з них – за збут наркосировини. У бажаючих збагатитися за рахунок наркозалежних осіб вилучено близько 400 кг наркотичних засобів.

"Досить вагомого удару завдано наркозлочинності, не допущено широкого розповсюдження наркотиків в області і насамперед серед молоді", - зазначалося на нараді в обласному УМВС про підсумки роботи міліції у 2011 році...

Ярина Гагін, Чернігів