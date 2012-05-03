Кабмін наказав оснастити всі квартири і приватні будинки лічильниками газу
Установку газових лічильників планують повністю завершити до 1 січня 2018 року.
Згідно з розпорядженням, графіки оснащення квартир і приватних будинків, в яких проживає населення, лічильниками газу будуть розроблені і затверджені до 1 липня 2012 року.
Установка газових лічильників проводитиметься в два етапи.
Зокрема, квартири і приватні будинки, в яких природний газ використовується для підігріву води і приготування їжі, мають бути оснащені газовими лічильниками до 1 січня 2016 року, квартири і приватні будинки, де газ використовується тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року.
Також у розпорядженні йдеться про те, що в загальнодержавних і місцевих засобах масової інформації буде проведено роз'яснювальну роботу з питань доцільності і ефективності обліку використаного населенням природного газу із застосуванням лічильників газу.