Литвин про "бумеранг", квитки на Євро та квоту на іноземців у клубах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Думаю, це стимулюватиме, у тому числі, і власників клубів, і футбольних функціонерів, щоб працювати як селекціонери не за межами України, а в Україні» - сказав В. Литвин.

Він також висловив сподівання, що Євро-2012 в Україні відбудеться без будь-яких порушень і зазначив, що українські футболісти мають відчувати відповідальність з огляду на те, що європейський чемпіонат є «великим шансом підтримати країну і продемонструвати себе».

Крім того, голова Верховної Ради зауважив, що нині влада має думати над тим, як використовувати спортивні об’єкти після Євро-2012.

Відповідаючи на запитання, чи не стане Євро-2012 тлом для демонстрації позиції політичних сил, В.Литвин нагадав, що «традиція проведення олімпіад полягала у тому, щоб закопати сокиру війни». «На ці кілька тижнів треба було б намагатися не донести своє, а зрозуміти, що це може обернутися бумерангом проти України, - сказав він. - Треба дати людям можливість бодай у цей період відійти від навіюваної політики «українського розливу».

Відповідаючи на запитання, В.Литвин повідомив, що поки не має ані квитків, ані запрошень відвідати матчі турніру, зауваживши, що їх відсутність не стане для нього «трагедією». Керівник парламенту також зазначив, що вболіватиме за українську збірну.