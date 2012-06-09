Екологи закликають українців активніше захищати свої права

З відповідним закликом М.Гончаренко та М.Семеняка звернулися на прес-конференції в УНІАН, коментуючи факти зупинення будівництва у Київській області підприємств, які у разі відкриття завдали б значної шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей.

"Треба збирати актив, створювати ініціативну групу, йти по місту або району, збирати підписи, а коли будуть підписи, то ця проблема вже має загальний характер, а не особистий. Треба надавати своїй боротьбі громадське значення", - сказав М.Гончаренко.

Експерт навів два позитивних приклади результативних дій місцевих громад. Зокрема, йдеться про зупинення будівництва заводу з виробництва мінеральної вати у Яготині та заводу з утилізації пластикових пляшок у Баришівці.

"На жаль, чиновники, коли чують про обсяг інвестицій, які обіцяють під такі підприємства, то для них вже неважливо — що буде з людьми, як воно вплине на екологію. У Яготині вдалося відстояти інтереси громади і змусити місцеву раду скасувати рішення про виділення 52 га землі в межах населеного пункту під будівництва шкідливого виробництва. Але віри немає. Схоже, що чекають виборів, а після виборів все почнеться знову", - вважає М.Семеняка.

У свою чергу, правознавець Олег Ганжа повідомив, що завдяки активній позиції громадськості справу про незаконне будівництво заводу з утилізації пластикових пляшок у Баришівці зараз вивчає прокуратура.

"Громадськість своїми зусиллями намагається оскаржити деякі висновки, дозволи, в тому числі проектну документацію. Як буде далі - час покаже, але сьогодні вже територіальна громада заявила чітко свою позицію: якщо не буде реакції влади на незаконні дії, будуть вживатися такі крайні заходи як протести тощо", - наголосив експерт.

"Жоден чиновник та експерт, які підписували незаконні висновки, не був притягнутий ані до кримінальної, ані до адміністративної відповідальності. Я закликаю на екологічний геноцид відповісти зеленим терором!", - резюмував М.Гончаренко.