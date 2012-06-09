Троє озброєних кримінальників грабували автозаправки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, кримінальну справу стосовно ОЗУ порушено за низкою статей, а саме ст. 257, 187 ч. 4, 185 ч. 5, 28 ч. 3, 263 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство з'ясувало, що ОЗУ здійснило низку розбійних нападів на автозаправні станції на території Луганської області та інші злочини.

Під час одного з нападів було смертельно поранено робітницю АЗС.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в селищі Успенка Лутугинського району Луганської області було здійснено розбійний напад на АЗС. Під час нападу бандити застрелили з мисливської рушниці 30-річну жінку. В середині березня за звинуваченням у нападі на АЗС було затримано трьох раніше судимих чоловіків.