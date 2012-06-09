Борців за незалежність України вшанують парком з атракціонами

04:20, 09 червня 2012
Суспільство
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У Деснянському районі Києва створять Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Згідно з документом, для створення парку буде виконано благоустрій території біля просп. Генерала Ватутіна та річки Десенка з облаштуванням об’єктів рекреації та обслуговування населення. Фінансування всіх зазначених робіт здійснюватиметься за рахунок коштів інвесторів, визначених на конкурсних засадах.

Для киян та гостей міста на території парку функціонуватимуть інформаційно-виставочні, літературно-художні та інші програми.

Прихильників здорового способу життя залучатимуть до спортивних свят, кросів, естафет, масових занять фізкультурою та спортом. Для дітей працюватимуть різноманітні атракціони та дитяче містечко.

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